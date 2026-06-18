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Tras aferrarse al balón en el Mundial 2026, el ‘Cucho Hernández’ confesó que no conoce a su hijo

El Cucho Hernández habló tras su increíble jugada en el Mundial 2026 y confesó su esfuerzo tras no conocer a su hijo recién nacido.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La confesión del Cucho Hernández tras el triunfo de Colombia
Cucho Hernández emocionó al revelar que no ha podido conocer a su hijo recién nacido. (AFP/ Mike Nowak)

En la mañana de este jueves 18 de junio, los colombianos se despertaron con una gran emoción tras el triunfo de la Selección Colombia en su debut durante el primer partido en la Copa Mundial FIFA 2026.

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Pues en la noche del miércoles, los jugadores marcaron tres goles contra uno a la Selección de Uzbekistán, haciendo historia tras un juego impecable; esto le devolvió la fe a los compatriotas, quienes temían de ilusionarse con el fútbol.

Luego de esta primera victoria, se espera que Colombia siga clasificando y llegar lejos en este Mundial, ya que desde el 2014 no se ha vivido tanta emoción en un partido como hasta ahora, pues durante la Copa América en 2024, la fe se había perdido.

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Durante el debut de la tricolor, algunos jugadores brillaron, ganando reconocimiento por sus impecables jugadas, y uno de ellos fue el ‘Cucho Hernández’, quien fue el protagonista del último gol del partido contra Uzbekistán.

¿Qué dijo el Cucho Hernández tras su debut en el Mundial 2026?

Juan Camilo Hernández Suárez, más conocido como el ‘Cucho’ Hernández es el número 19 de la Selección Colombia y fue el protagonista del último gol contra Uzbekistán debido a que se aferró al balón.

Cucho Hernández emocionó al revelar que no ha podido conocer a su hijo recién nacido
El sacrificio detrás del Mundial: Cucho Hernández reveló que aún no conoce a su hijo. (AFP)

Pues en los últimos segundos del último tiempo, se pensó que Colombia ganaría con 2 goles, pero él hizo que se marcara el tercero porque no soltó el balón y se lo pasó a Jáminton Campaz, quien con un cabezazo anotó el gol.

Tras este triunfo, el jugador dio entrevistas y dijo que, por estar concentrado en el mundial no conoce a su bebé, quien nació el pasado 1 de junio. “Tengo un ansia tremenda. Esto es por ellos, por mi mujer, por mi hijo”, reveló, según tweets que circulan en redes.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El sacrificio detrás del Mundial: Cucho Hernández reveló que aún no conoce a su hijo
La confesión del Cucho Hernández tras el triunfo de Colombia. (AFP/ Raul ARBOLEDA)

La Selección Colombia calentó los motores de todo un país con su debut en el Mundial 2026 y por eso, los hinchas de la tricolor están contando los días para verlos jugar nuevamente.

Ese momento se llevará a cabo el martes 23 de junio a las 9:00 PM contra República Democrática del Congo, jugándose en el Estadio Akron en Jalisco, México.

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