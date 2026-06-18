Alexa Torrex dejó atrás al ‘Torbellino Morado’ y explicó la razón de su radical cambio de look

Alexa Torrex volvió a llamar la atención luego de hablar abiertamente sobre los cambios que ha tenido en su vida tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre la etapa que vivió en La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido estuvo como invitada en Buen día Colombia, donde habló de su presente personal, profesional y también recordó algunos momentos que vivió dentro del reality.

La exparticipante aprovechó el espacio para mostrar su nuevo cambio de imagen que no pasó desapercibida entre los presentadores del matutino.

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Alexa decidió volver a usar extensiones, pero lo que más llamó la atención fue el color de su cabello, pues dejó atrás el morado para apostar por el color azul.

Durante la entrevista, explicó que esta nueva etapa representa un cambio importante en su vida y una forma de marcar distancia con la versión de ella dejó durante el paso por el programa de convivencia.

Alexa Torrex cambio su tono de cabello y así luce ahora. (Foto: Canal RCN)

Alexa Torrex aseguró que el “torbellino morado” fue un personaje que hizo parte de su experiencia dentro de La casa de los famosos Colombia, pero que actualmente está enfocada en construir una nueva versión de sí misma.

Además, contó que está incursionando en el mundo de la música y ese es su principal enfoque ahora.

“Necesito desligarme de muchas cosas, pues ya no es la niña ingenua que estuvo en el programa y ya no soy una imitadora de una cantante famosa”, expresó en la entrevista en Buen día, Colombia.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su vida sentimental tras La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido también aseguró que hoy se encuentra en un momento distinto de su vida y que todo lo que vivió le dejó importantes aprendizajes.

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“Lo que hice o no hice”, dijo entre risas, mientras agregaba que está “cerrando ciclos”.

Alexa Torrex reconoció que se desenfocó del juego. Incluso, aseguró que, si en algún momento vuelve a participar en un formato similar, le gustaría hacerlo desde otra perspectiva y sin involucrar los sentimientos, haciendo referencia a lo que ocurrió con Tebi Bernal.

“Yo me repetía mil veces en la cabeza: no juegues con el corazón”, expresó.

Ahora, Alexa Torrex asegura que está concentrada en sus proyectos personales y en su carrera artística.