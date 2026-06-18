Murió reconocido cantante de merengue tras su lucha contra un tumor cerebral

El mundo del merengue está de luto tras la muerte de un reconocido cantante del género, quien falleció luego de enfrentar un tumor cerebral. Su partida ha causado tristeza entre sus seguidores, que hoy recuerdan su legado y el impacto de su música en la escena tropical.

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¿Quién es el cantante de merengue que falleció tras luchar contra un tumor cerebral?

Por medio de un comunicado compartido en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumulaba una gran cantidad de seguidores, el equipo de trabajo del cantante de merengue Alejandro Wigberto Bueno López, mejor conocido como Alex Bueno, confirmó su fallecimiento este jueves 18 de junio en horas de la mañana en Nueva York, Estados Unidos.

Fallece Alex Bueno: el merengue despide a su voz icónica. (Foto Freepik).

“Con nuestro más hondo pesar y el más alto respeto, informamos el sensible fallecimiento de nuestro querido Alex Bueno, este 18 de junio en la ciudad de New York, a las 9:43 de la mañana”.

En el comunicado, que fue acompañado de una fotografía del artista republicano en blanco y negro, sus allegados expresaron profundo pesar y señalaron que su partida deja un vacío en el mundo del arte y entre quienes siguieron de cerca su trayectoria musical.

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Asimismo, agradecieron las muestras de cariño y solidaridad recibidas en las últimas horas, al tiempo que pidieron respeto y privacidad para su familia durante este momento de duelo. También se indicó que más adelante se darán a conocer los detalles de las honras fúnebres.

¿Cómo fueron los últimos meses de vida de Alex Bueno, cantante que falleció a causa de un tumor cerebral?

Según reportes de medios nacionales, Alex Bueno llegó a Estados Unidos en septiembre de 2025 para someterse a una delicada operación con la que buscaba extirpar el tumor, la cual habría tenido resultados favorables.

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Sin embargo, tiempo después le fueron halladas células malignas en otras partes de su cuerpo, lo que lo llevó a iniciar un tratamiento que no dio los resultados esperados.