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Alexa Torrex rompió el silencio y reveló la decisión que tomó sobre Tebi Bernal: “Ya abrí los ojos”

Alexa Torrex sorprendió al hablar de Tebi Bernal y confesó lo que descubrió luego de La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alexa Torrex aseguró que ya abrió los ojos y lanzó fuerte mensaje sobre Tebi Bernal
Alexa Torrex habló de sus sentimientos por Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

Alexa Torrex sorprendió al hablar en Buen día Colombia sobre su presente emocional y la decisión que tomó respecto a Tebi Bernal tras La casa de los famosos.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre la situación con Jhorman Toloza?

La creadora de contenido estuvo como invitada en el programa matutino, este jueves 18 de junio, donde respondió varias preguntas relacionadas con todo lo que ha pasado desde que regresó a su vida cotidiana.

Durante la entrevista, Alexa dejó claro que hay temas que prefiere manejar de manera privada y aseguró que no se arrepiente de lo que vivió dentro del programa.

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Además, confesó que, después de salir de la competencia, pudo ver las cosas desde otra perspectiva y hoy siente que logró alejarse de una situación que considera complicada haciendo referencia a su ex Jhorman Toloza.

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“De un personaje bastante complicado y no justifica nada de lo que hizo”, expresó en Buen día, Colombia.

Uno de los temas que más llamó la atención fue cuando los presentadores le preguntaron directamente por Tebi Bernal y la relación que actualmente tienen.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Tebi Bernal tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Ante la pregunta, Alexa fue contundente con su respuesta: “No quiero saber nada de este hombre”, dijo.

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Además, aseguró que actualmente existe un contacto cero entre ambos y que no hace parte de su vida.

“Dios lo bendiga, pero conmigo ni siquiera una amistad”, manifestó.

La creadora de contenido también explicó que se encuentra atravesando un proceso personal de sanación y que, por esa razón, ha decidido tomar distancia.

tebi bernal habla de alexa torrex

Incluso, cuando le preguntaron si podría existir una amistad en el futuro, respondió que no, debido a varias situaciones de las que se enteró después de La casa de los famosos y sobre las que prefirió no dar detalles públicamente.

“Ya abrí los ojos”, comentó.

La creadora de contenido contó que está trabajando en nuevos proyectos musicales y que ahora busca expresar sus emociones a través del arte.

También confesó que los sentimientos que tuvo dentro del reality fueron reales y genuinos.

“Sentí cosas. Sí esperaba algo afuera, no pasó y continuamos. No me voy a quedar llorando por él”, expresó.

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