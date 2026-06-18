Manuela QM rompe el silencio tras críticas por no guardar reposo tras el nacimiento de su bebé

La creadora de contenido Manuela QM, pareja del cantante urbano Blessd, respondió a las críticas en redes sociales luego de que varios usuarios cuestionaran que no estaría guardando reposo tras su parto, tras ser vista en una importante feria de belleza.

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¿Qué dijo Manuela QM sobre las críticas por no guardar reposo tras el nacimiento de su bebé?

Luego de ser vista días atrás en una importante feria de belleza en Medellín, Colombia, Manuela Gómez recibió múltiples críticas en redes sociales, donde cuestionaron su decisión de asistir a este tipo de eventos pocos días después de dar a luz a su bebé, fruto de su relación con el cantante Blessd.

Así presentó Manuela QM a su bebé tras regresar a casa. (Fotos: AFP y Freepik)

Aunque la influenciadora había guardado silencio sobre el tema durante varios días, el pasado miércoles 17 de junio decidió responder a través de una dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta de Instagram. Allí, fue consultada sobre la situación y decidió hablar sin evadir el tema.

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La joven aseguró que sí está cuidando su dieta y guardando el reposo necesario tras el proceso de gestación y el parto, pero reconoció que ha sido un proceso difícil, ya que no se siente cómoda permaneciendo quieta sin realizar actividades.

“Sí me estoy cuidando bastante, guardando reposo. Espero no enloquecer, porque siempre quiero hacer de todo… Igual toca, y solo son unos días”

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Con esto, la influenciadora dio tranquilidad a sus seguidores, dejando claro que está llevando el proceso de recuperación de manera adecuada y bajo las recomendaciones correspondientes.

¿Cuándo nació el bebé de Manuela QM y Blessd?

El 11 de junio, Blessd confirmó en sus redes sociales el nacimiento de su hijo junto a Manuela QM, al publicar una fotografía con la que dio a conocer la noticia, generando gran emoción entre sus seguidores. Horas después, Manuela QM también se dejó ver desde su casa junto al recién nacido mientras lo cargaba en sus brazos.

Desde entonces, la joven influenciadora ha compartido fotografías en las que se muestra junto al pequeño, pero siempre cuidando que su rostro no se vea; una práctica muy popular por parte de las personalidades del mundo del entretenimiento por estos días.