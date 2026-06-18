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Pékerman reapareció tras el triunfo de Colombia y emocionó con gesto que tuvo con los jugadores

José Néstor Pékerman sorprendió tras el triunfo de Colombia y gesto con los jugadores en el campo de juego se volvió viral.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Pékerman abrazó a los jugadores de Colombia tras el triunfo en el Mundial 2026.
Así fue la inesperada reaparición de Pékerman tras la victoria de Colombia en el Mundial 2026. (Fotos: AFP)

José Néstor Pékerman volvió a llevarse toda la atención de los seguidores de la Selección Colombia luego de protagonizar un emotivo momento tras el triunfo de la Tricolor frente a Uzbekistán en el Mundial de Fútbol 2026.

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¿Qué hizo José Néstor Pékerman tras el triunfo de Colombia?

El extécnico argentino reapareció en el campo de juego y no dudó en acercarse a varios jugadores para felicitarlos por el resultado obtenido en el debut mundialista.

La Selección Colombia arrancó con pie derecho su participación en la Copa del Mundo tras imponerse en su primer partido del Grupo K.

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Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió después del compromiso, cuando las cámaras captaron a Pékerman caminando cerca del terreno de juego y acercándose a los futbolistas colombianos.

Pékerman abrazó a los jugadores de Colombia tras el triunfo en el Mundial 2026.
Así fue la inesperada reaparición de Pékerman tras la victoria de Colombia en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Sin duda el momento comenzó a circular en redes sociales y despertó nostalgia entre miles de seguidores que recordaron a este técnico que se ganó el corazón de miles tras los triunfos en anteriores mundiales.

José Néstor Pékerman se acercó a varios integrantes de la Selección Colombia y los felicitó de una manera fraternal.

El entrenador argentino intercambió abrazos y algunas palabras con los futbolistas, el gesto fue bien recibido por los hinchas que estaban presentes en el estadio y quienes compartieron el emotivo momento en redes sociales que es viral.

¿Por qué José Néstor Pékerman es tan recordado por los colombianos?

José Néstor Pékerman fue director técnico de la Selección Colombia entre enero de 2012 y septiembre de 2018 en este tiempo consiguió resultados históricos.

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Bajo su liderazgo, la Tricolor logró clasificar a dos Copas del Mundo consecutivas: Brasil 2014 y Rusia 2018.

Uno de los logros fue la participación en Brasil 2014, torneo en el que Colombia alcanzó los cuartos de final por primera vez en su historia.

Pékerman abrazó a los jugadores de Colombia tras el triunfo en el Mundial 2026.
Así fue la inesperada reaparición de Pékerman tras la victoria de Colombia en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Desde entonces, el entrenador argentino se convirtió en una de las personas más queridas por la afición colombiana y por supuesto que sorprendió al aparecer en este escenario que ahora dirige el también argentino Néstor Lorenzo.

“Sin duda alguna, el mejor técnico que ha tenido la selección” o “El director que hizo que Colombia tuviera mentalidad ganadora. Gracias don José”, fueron algunos de los comentarios.

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