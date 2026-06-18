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Los memes que dejó el accidente del camarógrafo en el debut de Colombia en el Mundial 2026

Los usuarios inundaron las redes con memes tras el accidente del camarógrafo en el partido de Colombia en el Mundial 2026.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Memes que dejó incidente del camarógrafo
Así reaccionaron las redes al accidente del camarógrafo durante el Colombia vs. Uzbekistán. (Foto: AFP)

Los memes se apoderaron de las redes sociales luego del inesperado accidente que sufrió un camarógrafo durante el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Mundial de Fútbol 2026.

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¿Qué memes surgieron tras el accidente del camarógrafo en el Colombia vs. Uzbekistán?

El debut de la Selección Colombia dejó este momento no pasó desapercibido entre los hinchas de la Tricolor quienes aprovecharon el momento para reaccionar y hacer memes con lo sucedido.

Todo ocurrió durante el primer tiempo, cuando Luis Díaz avanzaba por una de las bandas, el defensor uzbeko Abdukodir Khusanov intentó detener la jugada y terminó impactando accidentalmente a un camarógrafo que se encontraba trabajando a un costado del terreno de juego.

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El camarógrafo quien se encontraba haciendo su labor tuvo que requerir atención médica del estadio Azteka y luego ser trasladado en ambulancia a un centro asistencial.

Pese a que se desconoce el estado de salud y de las lesiones que sufrió este camarógrafo, las redes se tomaron el momento también con humor y muchos usuarios crearon memes del momento.

Memes que dejó incidente del camarógrafo
Así reaccionaron las redes al accidente del camarógrafo durante el Colombia vs. Uzbekistán. (Foto: AFP)

Algunas de las publicaciones que circulan en redes muestran imágenes con comparaciones de un antiguo partido y otros con videos de películas y series animadas.

 

¿Qué pasó con el camarógrafo durante el partido entre Colombia y Uzbekistán?

También aparecieron montajes en los que el camarógrafo fue comparado con jugadores que reciben fuertes entradas dentro del campo de juego y otros usuarios bromearon con que “nadie estaba a salvo” durante el partido.

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Incluso, algunas personas hicieron referencia a que el trabajador de prensa “también debutó en el Mundial”, haciendo alusión a que terminó siendo uno de los protagonistas involuntarios del encuentro.

Memes que dejó incidente del camarógrafo
Así reaccionaron las redes al accidente del camarógrafo durante el Colombia vs. Uzbekistán. (Foto: AFP)

El accidente terminó convirtiéndose en el momento más comentado del debut de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026, donde la Tricolor logró imponerse ante Uzbekistán y llevarse la delantera en el partido ganando 3-1.

Ahora la Selección Colombia tendrá un nuevo reto al enfrentarse el próximo martes a las 9 de la noche contra la Selección de la República del Congo, un equipo que tuvo un inicio sorpresivo contra Portugal.

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