Pequeño hincha de Uzbekistán rompió en llanto tras derrota y colombianos lo animaron en plena tribuna

Colombia amaneció feliz en la mañana de este jueves 18 de junio, tras el debut de la Selección contra Uzbekistán en la Copa Mundial FIFA 2026, en donde lograron la victoria con tres goles que marcaron entre los dos tiempos.

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Durante los más de 90 minutos de partido, los colombianos no perdieron la fe de que se podía llegar a un buen resultado con la manera tan entregada en la que estaban jugando los futbolistas y tanto la confianza como el amor de todo un país, dieron los mejores resultados.

La noche del pasado miércoles, el país hizo historia en el deporte, pues el último gol que hicieron ya para los últimos segundos del tiempo, se viralizó en todas las redes sociales y en todo el mundo, pues el ‘Cucho’ Hernández defendió la pelota hasta el último minuto.

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Precisamente esta jugada hizo que Jáminton Campaz anotara el último triunfo de su debut en el Mundial 2026.

Mientras que los colombianos no superan ese gran partido, los hinchas de Uzbekistán entristecieron y uno de ellos conmovió las redes, pero recibió un inesperado apoyo.

¿Cuál es el video del pequeño hincha de Uzbekistán que recibió el apoyo de los colombianos?

Colombia ganó 3-1 en contra de Uzbekistán, pero para un pequeño niño esta derrota fue bastante conmovedora y en medio de la tribuna rompió en llanto abrazando la replica de una copa.

Hinchas colombianos se ganaron los aplausos tras consolar a un niño de Uzbekistán. (AFP/ Eric Espada)

Al ver este momento tan triste, los hinchas colombianos que estaban a su alrededor lo empezaron a animar, pues lo consentían y gritaban fuerte el nombre de su país, pero esto no lograba parar su llanto y seguía abrazando con más fuerza la copa que sostenía con profunda nostalgia.

Sin duda, fue uno de los momentos más emotivos de todo el partido y por eso, el gesto de los colombianos se viralizó en las plataformas digitales.

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¿Qué más pasó durante el partido de Colombia VS Uzbekistán?

Uno de los momentos que más llamó la atención durante el partido de Colombia VS Uzbekistán en su debut en La Copa Mundial FIFA 2026, fue la caída de un camarógrafo.

Pequeño hincha de Uzbekistán lloró tras el partido y colombianos lo consolaron. (AFP/ Ulises RUIZ)

Pues en vivo quedó registrado el momento en el que él cae con su cámara, tras ser derribado por el jugador Khusanov.

Momentos más tardes, se vio que el camarógrafo salió del estadio cojo y en una ambulancia, pues le tomó minutos recuperarse tras la caída, siendo auxiliado por otro personal de la FIFA.