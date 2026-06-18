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Fredy Guarín volvió a vestir la camiseta de la Selección Colombia tras más de una década

El exfutbolista Fredy Guarín volvió a vestir la camiseta de la Selección Colombia tras más de una década de su último Mundial.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así fue el regreso de Fredy Guarín a la camiseta de la Selección Colombia
Así fue el regreso de Fredy Guarín a la camiseta de la Selección ColombiaAsí fue el regreso de Fredy Guarín a la camiseta de la Selección Colombia. (Foto AFP: Leonardo Fernandez | Eitan Abramovich).

La reaparición del exfutbolista Fredy Guarín con la camiseta de la Selección Colombia llamó la atención de los aficionados, pues el deportista volvió a lucir los colores del combinado nacional después de más de diez años desde su última participación en una Copa del Mundo.

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¿Cuándo fue el último Mundial de fútbol que jugó Fredy Guarín?

El exfutbolista colombiano Fredy Guarín disputó su último Mundial con la Selección Colombia en Brasil 2014. Durante esa edición del torneo, el centrocampista participó en tres compromisos con el combinado nacional, incluidos los encuentros ante Japón en la fase de grupos, Uruguay en los octavos de final y Brasil en los cuartos de final.

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La fiebre mundialista se tomó las redes. (AFP/ CARL DE SOUZA)

Aunque sumó minutos en la histórica campaña de Colombia, Guarín no logró marcar goles durante su participación en el certamen.

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Lo cierto es que como parte de aquella generación que llevó a Colombia hasta los cuartos de final por primera vez en la historia de los Mundiales, Fredy Guarín dejó su huella en Brasil 2014, torneo que marcó su última participación en una Copa del Mundo con la Selección Colombia.

¿Por qué Fredy Guarín volvió a vestir la camiseta de la Selección Colombia?

Ahora bien, durante el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026, Fredy Guarín sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales al lucir nuevamente la camiseta de la Selección Colombia, pero esta vez como fanático del fútbol, tras doce años de haberla portado como jugador.

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Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el exfutbolista se mostró emocionado desde su casa previo al partido entre la Selección Colombia vs. Uzbekistán que se llevó a cabo el pasado miércoles 17 de junio. Allí se mostró cantando la icónica canción de Ryan Castro, ‘El ritmo que nos une’.

La publicación no tardó en llamar la atención de sus seguidores, quienes destacaron el entusiasmo con el que Guarín vivió el debut de la Selección Colombia, como un hincha más del equipo.

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