Papá de Messi atraviesa complicado episodio de salud mientras el jugador disputa el Mundial 2026

Familiares de Lionel Messi difundieron este jueves 18 de junio un comunicado oficial en el que confirmaron que el padre del futbolista argentino se encuentra atravesando un complicado episodio de salud. El mensaje fue compartido tras varios rumores con el fin de informar de primera mano sobre la situación y así evitar más especulaciones alrededor.

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¿Qué se sabe sobre el estado de salud del papá de Lionel Messi?

Luego de varios rumores que apuntaban al supuesto fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, en pleno inicio del Mundial de fútbol 2026, la familia del futbolista decidió romper el silencio y lanzar un comunicado oficial frente a la situación que están atravesando.

Lionel Messi se mostró conmovido al marcar gol ante Argelia en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Según se informó a través de documento que fue replicado por el reconocido paparazzi español Jordi Martín en su cuenta de Instagram, el padre de Messi sí atraviesa actualmente una situación de salud que está siendo monitoreada por personal capacitado, pero ha presentado, hasta el momento, una evolución favorable dentro del cuadro que presenta.

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En el documento, la familia también hizo referencia a los rumores y versiones que han circulado en las últimas horas, expresando su molestia por la difusión de información que consideran privada y que en ningún momento habían considerado pertinente compartir con la opinión pública.

Asimismo, señalaron que hasta este momento solo el círculo más cercano contaba con datos reales sobre el estado del hombre, por lo que cualquier información obtenida por personas externas no debería ser considerada válida.

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“Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes”.

Además, aprovecharon la oportunidad para solicitar respeto, prudencia y privacidad durante este proceso, así como también agradecieron las muestras de apoyo recibidas.

¿Cómo reaccionaron los fans de Messi ante el comunicado sobre la salud de su padre?

Los seguidores de Lionel Messi reaccionaron de forma inmediata tras conocerse el comunicado sobre la salud de su padre, generando una ola de mensajes de apoyo y preocupación por medio de la casilla de comentarios de la publicación.

“Gracias a Dios, porque Ceriani ya lo había matado”, “Tenían que sacar un comunicado para ser respetado. Hablan y escriben con tanta ligereza, de verdad”, “Con la ayuda De Dios y los buenos profesionales, se recuperará pronto Bendiciones”, “Ahora entiendo por qué Messi lloró en la cancha el día de su partido, estaba mal por él”, fueron algunos de los comentarios.