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Alexa Torrex se despachó con Mariana Zapata en La casa de los famosos Col: “Eres caprichosa”

En medio de una conversación, Alexa Torrex compartió su controversial postura con Mariana Zapata por cruce de opiniones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alexa Torrex se despachó con Mariana Zapata en La casa de los famosos Col: “Eres caprichosa”
¿Cuál fue el inesperado comentario que Mariana Zapata le hizo a Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por ser una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por este motivo, una gran variedad de internautas se ha sorprendido con todos los acontecimientos que ha presentado la famosa a lo largo de la competencia, en especial, por ser estratégica en cada una de sus decisiones.

Así también, Alexa ha sido tendencia tras presentar diferencias con Manuela Zapata, quien le hizo un inesperado comentario con respecto a los personajes que ha demostrado en el reality.

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¿Cuál fue el inesperado comentario que Mariana Zapata le hizo a Alexa Torrex?

A medida que transcurren los días, los famosos han ido teniendo una serie de diferencias en la competencia, en especial, por todos los acontecimientos que han presentado, en especial por tener un cruce de opiniones.

Alexa Torrex se despachó con Mariana Zapata en La casa de los famosos Col: “Eres caprichosa”
Esto le dijo Mariana Zapata a Alexa Torrex. | Foto: Canal RCN

En medio de esta situación, Mariana Zapata, expresó su enojo con Alexa Torrex por un aparente gesto que ella tuvo en la competencia, en especial, por unas diferencias presentadas por la gran cantidad de cajones que tiene, expresándole las siguientes palabras:

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“Sacaste todos los zapatos y te metiste en un personaje para hacerlo. Una cosa es guardarlos y sacarlos, otra muy diferente es regarlos por toda la casa. Igual, me los hubieras pedido. Tú ya tienes los tres tuyos. Por eso, te metiste en un personaje para hacerlo. Igual, no te daré el contenido que quieres, saca todo”, agregó Mariana Zapata.

¿Qué le dijo Alexa Torrex a Mariana Zapata al tener un cruce de opiniones?

Tras los comentarios de Mariana Zapata en medio de las diferencias que se han presentado en la competencia, Alexa Torrex aprovechó la oportunidad para expresarse sin ningún tipo de filtro, diciéndole lo siguiente:

Alexa Torrex se despachó con Mariana Zapata en La casa de los famosos Col: “Eres caprichosa”
Así le respondió Alexa Torrex a Mariana Zapata. | Foto: Canal RCN

“Pero yo tengo entendido que varios acá ya te habían pedido cajones. ¿Cuántos zapatos tienes tú? Yo no te he sacado nada, yo te digo, que no tengo por qué hacer eso. Yo no te voy a sacar nada y no recuerdo haberme metido en un personaje. Si otro compañero te quiere dar el cajón, chévere, pero acá son tres cajones como cada uno. Por eso te tratan de princesa, caprichoso, como tú quieres que seas”, agregó Alexa Torrex.

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