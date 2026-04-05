Sofía Jaramillo rompe el silencio tras la eliminación de Alexa con fuerte comentario sobre la final

La salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombiaha generado una ola de reacciones, como la de Sofía Jaramillo, quien no dudó en dar a conocer su postura en redes sociales.

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¿Qué dijo Sofía Jaramillo tras la salida de Alexa Torrex?

Luego de que el Canal RCN confirmara que Alexa fue la eliminada tras obtener el menor porcentaje de votación por parte del público, Sofía Jaramillo reaccionó a la noticia y expresó su opinión sobre lo ocurrido en la gala.

“Ella merecía estar en el grupo de finalistas”, fueron sus palabras, lo que provocó nuevas reacciones entre los usuarios en redes sociales.

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Tras su comentario, varios usuarios que también quedaron sorprendidos con el resultado manifestaron estar de acuerdo con Sofía. En redes, algunos coincidieron en que Alexa era una de las participantes que esperaban ver en la final junto a Alejandro y Tebi.

Sofía Jaramillo lanza fuerte mensaje tras salida de Alexa de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Sofía Jaramillo, exparticipante quien suele compartir su opinión sobre lo que sucede en la casa, ya había demostrado su respaldo a Alexa.

"Mi torbellino morado. Ya eres una ganadora, eres una increíble participante y sé que conectaste con el corazón de muchísima gente. Te esperan cosas muy buenas. Ya verás", fue otro comentario que dejó.

Esto no solo lo expresó en redes sociales, sino también durante su ingreso en un congelados, en la que tuvo contacto directo con los participantes y dejó varias bombitas a los participantes.

En ese momento, Sofía le manifestó a Alexa que la consideraba una buena persona. Además, a Tebi le dio luz verde para continuar con su cercanía hacia Alexa, en medio de que ambos manifestaron gusto entre ellos.

¿Qué pasaba con Alexa, Tebi y Alejandro antes de la eliminación en La casa de los famosos?

En los días previos a su salida, Alexa se había mostrado en duda frente a su relación con Tebi y Alejandro.

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Durante la convivencia, se evidenciaron algunos inconvenientes y comentarios que pusieron en duda a Alexa si la amistad de ellos era genuina, lo que generó algunos momentos de tensión entre ellos.

Sofía Jaramillo lanza fuerte mensaje tras salida de Alexa de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, los tres participantes lograron resolver sus diferencias dentro de la casa. Tras su salida, Alexa se mostró tranquila y expresó emotivas palabras a Tebi. Asimismo, envió un mensaje a Alejandro en medio de su despedida diciéndole que lo quería y que los iba a apoyar desde afuera.