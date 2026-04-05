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Yina Calderón habló de la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos: "Ser menos sobreactuada"

Yina Calderón lamentó la salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos y aseguró que su paso por el reality le dejó aprendizajes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yina Calderón opinó sobre la participación de Alexa Torrex.
Yina Calderón opinó sobre la participación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Yina Calderón habló sobre la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3.

Yina Calderón dijo que Alexa Torrex era su favorita.
Yina Calderón dijo que Alexa Torrex era su favorita en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Yina Calderón a la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

La creadora de contenido ha estado muy pendiente de todo lo que ocurre en el universo de la casa más famosa del país.

En uno de sus en vivos, Yina reaccionó a la salida de la cucuteña, diciendo que ella era su favorita porque era la menos “mueble”.

Para Calderón, no es entendible la gente le echa la culpa a la producción de las decisiones y los actos de los habitantes, pues considera que las personas detrás de cámaras hacen un trabajo impecable y que no tienen responsabilidad en que algunos participantes pasen desapercibidos.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre la ruptura de Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

La empresaria lamentó la eliminación de Alexa, sobre todo por la situación que le espera afuera con su ruptura con Jhorman Toloza.

Incluso expresó que espera que la influenciadora no retome su relación sentimental con el cucuteño.

Asimismo, Yina aseguró que Torrex lo hizo bien para ser su primer reality y que debe aprender de esta experiencia para mejorar en futuras participaciones en formatos televisivos de convivencia.

Para ella, la cucuteña mostró actitudes sobreactuadas en varias situaciones, lo que habría sido un factor determinante para que los televidentes dejaran de apoyarla como al inicio del programa.

La creadora de contenido también resaltó que, pese a la salida de Torrex, su paso por el programa le dio visibilidad y experiencia. Considera que la influenciadora tiene potencial para crecer en otros espacios televisivos, siempre que logre moderar sus reacciones y mostrarse más natural frente a las cámaras.

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Según Yina Calderón, la salida de Alexa deja a Alejandro Estrada con el camino libre para convertirse en el ganador del reality.

La exparticipante del formato aseguró que no ve a ningún otro participante con la capacidad de hacerle competencia en las votaciones.

Sin embargo, también reconoció que el juego es cambiante semana a semana y que los televidentes pueden modificar sus preferencias dependiendo de los momentos y emociones que se vivan dentro de la casa.

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