Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alejandro Estrada se quebró tras la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos; ¿qué dijo?

Alejandro Estrada reaccionó con lágrimas a la salida de Alexa Torrex y confesó que la noticia lo dejó devastado.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alejandro Estrada quedó afectado por la salida de Alexa Torrex.
Alejandro Estrada quedó afectado por la salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Alejandro Estrada lloró tras la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3.

Alejandro Estrada aseguró que quiere a Alexa Torrex.
Alejandro Estrada aseguró que quiere a Alexa Torrex como una hija. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Alejandro Estrada luego de la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de la sorpresiva salida de la cucuteña de la casa más famosa del país, el actor quedó devastado y desconcertado por la decisión de Colombia.

Estrada le confesó a Beba que se sentía culpable porque la discusión entre ambos pudo haber influido en la votación de los televidentes.

La barranquillera lo tranquilizó diciéndole que no debía cargar con esa responsabilidad, pues hay muchos factores que influyen en las decisiones del público y lo suyo había sido un momento pasajero que terminó con disculpas.

Para Beba, la eliminación de Alexa pudo estar más relacionada con su vínculo sentimental con Tebi, ya que considera que esa situación afectó la imagen de la cucuteña frente a los televidentes.

Artículos relacionados

Según la deportista, es mal visto involucrarse con una persona comprometida, y eso habría pesado más que cualquier discusión dentro de la casa.

A pesar de sus palabras de apoyo, Alejandro no logró calmarse y buscó refugio en el baño, donde se quebró emocionalmente.

Entre lágrimas, el actor confesó que le dolía profundamente la eliminación de Alexa porque sabía lo mucho que ella estaba trabajando por cumplir su sueño.

Estrada aseguró que le había tomado cariño como si fuera su hija y que la veía con un potencial enorme para crecer en el mundo del entretenimiento.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Tebi a la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Tebi, al notar la tristeza de Alejandro, se acercó para darle ánimo. El cucuteño le dijo que tampoco entendía lo que estaba pasando, pero que debían aceptar la decisión del público y seguir adelante en el juego.

Para él, la salida de Alexa era un golpe duro, pero también una muestra de lo impredecible que puede ser la dinámica de la casa.

Hoy, los participantes tendrán la prueba de liderazgo, un reto clave en una semana especial en la que el líder no podrá nominar. Esta dinámica promete cambiar las estrategias y abrir nuevas posibilidades dentro del juego, ya que el poder del liderazgo se enfocará en la inmunidad y la disputa de la salvación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alexa responde qué pasará con Tebi luego de La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Alexa rompe el silencio sobre lo que pasará con Tebi tras La casa de los famosos, ¿seguirán juntos?

Alexa Torrex dejó claro qué pasará con Tebi luego de La casa de los famosos tras reaccionar a una conversación de él.

La postura de la prima de Karola que da de qué hablar La casa de los famosos

La famosa prima de Karola reaccionó a la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos

Jeidy, la famosa prima de Karola Alcendra no dudó en reaccionar a la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos.

Eidevin López rompió el silencio tras shippeo de Alexa Torrex y Tebi Bernal: ¿qué dijo? La casa de los famosos

Eidevin López rompió el silencio tras shippeo de Alexa Torrex y Tebi Bernal: ¿qué dijo?

“A él no le gusta”, Eidevin López confesó lo que opina tras el shippeo de Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Col.

Lo más superlike

Tebi Benal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Tebi Bernal conmueve con desgarrador mensaje a Alexa tras su eliminación de La casa de los famosos

Tebi Bernal se mostró bastante conmovido y aprovechó las cámaras de La casa de los famosos Colombia para enviarle un mensaje a Alexa Torrex.

Karol G

Sale a la luz video de Karol G cuando era corista de Reykon el Líder: así lucía

Las 5 láminas más difíciles de conseguir del álbum del Mundial 2026 Copa Mundial

Estas son las 5 láminas más difíciles de obtener para el álbum del Mundial 2026

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe