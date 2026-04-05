Alejandro Estrada se quebró tras la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos; ¿qué dijo?

Alejandro Estrada lloró tras la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3.

Alejandro Estrada aseguró que quiere a Alexa Torrex como una hija. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Alejandro Estrada luego de la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de la sorpresiva salida de la cucuteña de la casa más famosa del país, el actor quedó devastado y desconcertado por la decisión de Colombia.

Estrada le confesó a Beba que se sentía culpable porque la discusión entre ambos pudo haber influido en la votación de los televidentes.

La barranquillera lo tranquilizó diciéndole que no debía cargar con esa responsabilidad, pues hay muchos factores que influyen en las decisiones del público y lo suyo había sido un momento pasajero que terminó con disculpas.

Para Beba, la eliminación de Alexa pudo estar más relacionada con su vínculo sentimental con Tebi, ya que considera que esa situación afectó la imagen de la cucuteña frente a los televidentes.

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Según la deportista, es mal visto involucrarse con una persona comprometida, y eso habría pesado más que cualquier discusión dentro de la casa.

A pesar de sus palabras de apoyo, Alejandro no logró calmarse y buscó refugio en el baño, donde se quebró emocionalmente.

Entre lágrimas, el actor confesó que le dolía profundamente la eliminación de Alexa porque sabía lo mucho que ella estaba trabajando por cumplir su sueño.

Estrada aseguró que le había tomado cariño como si fuera su hija y que la veía con un potencial enorme para crecer en el mundo del entretenimiento.

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¿Cómo reaccionó Tebi a la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Tebi, al notar la tristeza de Alejandro, se acercó para darle ánimo. El cucuteño le dijo que tampoco entendía lo que estaba pasando, pero que debían aceptar la decisión del público y seguir adelante en el juego.

Para él, la salida de Alexa era un golpe duro, pero también una muestra de lo impredecible que puede ser la dinámica de la casa.

Hoy, los participantes tendrán la prueba de liderazgo, un reto clave en una semana especial en la que el líder no podrá nominar. Esta dinámica promete cambiar las estrategias y abrir nuevas posibilidades dentro del juego, ya que el poder del liderazgo se enfocará en la inmunidad y la disputa de la salvación.