Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Eidevin López rompió el silencio tras shippeo de Alexa Torrex y Tebi Bernal: ¿qué dijo?

“A él no le gusta”, Eidevin López confesó lo que opina tras el shippeo de Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Col.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Eidevin López rompió el silencio tras shippeo de Alexa Torrex y Tebi Bernal: ¿qué dijo?
¿Qué opina Eidevin López sobre el shippeo de Alexa Torrex y Tebi Bernal? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Eidevin López se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por ser exparticipante de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por este motivo, Eidevin ha demostrado que está atravesando por un importante momento en su vida, en especial, por todos los acontecimientos que ha hecho al mantener informados a sus seguidores de lo que hace.

Con base en esto, Eidevin hizo varias confesiones sobre los vínculos que han tenido muchos de sus compañeros con los que convivió en La casa de los famosos y habló sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la confesión que Eidevin López hizo sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Recientemente, Eidevin López generó una ola de reacciones a través de las diferentes plataformas digitales tras ser uno de los invitados especiales en el programa de ‘¿Qué Tóxico Show?’, un programa digital que conduce la Toxi Costeña.

Eidevin López rompió el silencio tras shippeo de Alexa Torrex y Tebi Bernal: ¿qué dijo?
¿Qué dijo Eidevin López sobre las intenciones de Tebi con Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Eidevin López hizo una sorprendente confesión sobre el shippeo que circuló en redes sociales frente al shippeo que se ha presentado entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, pues expresó las siguientes palabras:

“A Tebi no le gusta Alexa, a ella sí le gusta él, pues ella está enamorada sola. Pero, te aseguro que eso no es mutuo. Yo traté en decírselo a ella cuando estaba llorando, en especial, el día en el que bebimos. Sin embargo, cuando él trató de decirle, ella se sintió peor”, agregó Eidevin López.

Artículos relacionados

Con base en esto, Eidevin López fue honestado con respecto a todos los sucesos que han ocurrido dentro de La casa de los famosos Colombia, en especial, por todo lo que ha evaluado desde que fue expulsado del reality.

¿Cómo fue la participación de Eidevin López en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que, desde hace unas semanas, el nombre de Eidevin López se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales por los diferentes acontecimientos que vivió en La casa de los famosos Colombia.

Eidevin López rompió el silencio tras shippeo de Alexa Torrex y Tebi Bernal: ¿qué dijo?
Así fue el paso de Eidevin López en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Uno de los momentos que más comentarios generó mediante las plataformas fue cuando tuvo una controversial polémica con Alejandro Estrada, lo cual hizo que Eidevin fuera expulsado de la competencia tras la decisión del público.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alexa responde qué pasará con Tebi luego de La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Alexa rompe el silencio sobre lo que pasará con Tebi tras La casa de los famosos, ¿seguirán juntos?

Alexa Torrex dejó claro qué pasará con Tebi luego de La casa de los famosos tras reaccionar a una conversación de él.

La postura de la prima de Karola que da de qué hablar La casa de los famosos

La famosa prima de Karola reaccionó a la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos

Jeidy, la famosa prima de Karola Alcendra no dudó en reaccionar a la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos.

Juanse Laverde celebró la eliminación de Alexa Torrex. La casa de los famosos

Juanse Laverde celebró la eliminación de Alexa Torrex con audio viral; ¿se reaviva su rivalidad?

Juanse Laverde celebró la salida de Alexa Torrex y recordó los conflictos que marcaron su paso por La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Tebi Benal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Tebi Bernal conmueve con desgarrador mensaje a Alexa tras su eliminación de La casa de los famosos

Tebi Bernal se mostró bastante conmovido y aprovechó las cámaras de La casa de los famosos Colombia para enviarle un mensaje a Alexa Torrex.

Karol G

Sale a la luz video de Karol G cuando era corista de Reykon el Líder: así lucía

Las 5 láminas más difíciles de conseguir del álbum del Mundial 2026 Copa Mundial

Estas son las 5 láminas más difíciles de obtener para el álbum del Mundial 2026

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe