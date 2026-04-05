Desde hace varias semanas, el nombre de Eidevin López se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por ser exparticipante de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por este motivo, Eidevin ha demostrado que está atravesando por un importante momento en su vida, en especial, por todos los acontecimientos que ha hecho al mantener informados a sus seguidores de lo que hace.

Con base en esto, Eidevin hizo varias confesiones sobre los vínculos que han tenido muchos de sus compañeros con los que convivió en La casa de los famosos y habló sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila lanzó curioso mensaje tras preocupación de Juanda Caribe en La casa de los famosos, ¿Lo perdonó?

¿Cuál fue la confesión que Eidevin López hizo sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Recientemente, Eidevin López generó una ola de reacciones a través de las diferentes plataformas digitales tras ser uno de los invitados especiales en el programa de ‘¿Qué Tóxico Show?’, un programa digital que conduce la Toxi Costeña.

¿Qué dijo Eidevin López sobre las intenciones de Tebi con Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Eidevin López hizo una sorprendente confesión sobre el shippeo que circuló en redes sociales frente al shippeo que se ha presentado entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, pues expresó las siguientes palabras:

“A Tebi no le gusta Alexa, a ella sí le gusta él, pues ella está enamorada sola. Pero, te aseguro que eso no es mutuo. Yo traté en decírselo a ella cuando estaba llorando, en especial, el día en el que bebimos. Sin embargo, cuando él trató de decirle, ella se sintió peor”, agregó Eidevin López.

Artículos relacionados La casa de los famosos Exnovia de Tebi Bernal dejó sorpresivo mensaje: ¿se pronunció tras eliminación de Alexa Torrex?

Con base en esto, Eidevin López fue honestado con respecto a todos los sucesos que han ocurrido dentro de La casa de los famosos Colombia, en especial, por todo lo que ha evaluado desde que fue expulsado del reality.

¿Cómo fue la participación de Eidevin López en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que, desde hace unas semanas, el nombre de Eidevin López se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales por los diferentes acontecimientos que vivió en La casa de los famosos Colombia.

Así fue el paso de Eidevin López en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Uno de los momentos que más comentarios generó mediante las plataformas fue cuando tuvo una controversial polémica con Alejandro Estrada, lo cual hizo que Eidevin fuera expulsado de la competencia tras la decisión del público.