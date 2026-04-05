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Juanse Laverde celebró la eliminación de Alexa Torrex con audio viral; ¿se reaviva su rivalidad?

Juanse Laverde celebró la salida de Alexa Torrex y recordó los conflictos que marcaron su paso por La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juanse Laverde celebró la eliminación de Alexa Torrex.
Juanse Laverde celebró la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Juanse Laverde tuvo una particular reacción a la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3.

Juanse Laverde mostró su alegría en redes.
Juanse Laverde mostró su alegría en redes tras la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Juanse Laverde a la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

El pasado 3 de mayo, la cucuteña quedó eliminada de la competencia al sacar la menor votación en una de las placas más reñidas de la temporada.

Juanse, excompañero de Alexa, celebró en sus redes sociales la salida de la influenciadora recreando el audio viral del personaje de Pipe Daza en la telenovela del Canal RCN, Chepe Fortuna.

En el video se le puede ver al cantante recreando el icónico momento diciendo que el tiempo y las votaciones le dieron la razón y mostrando alegría por la decisión de Colombia.

El clip generó polémica y reacciones divididas entre los seguidores del programa. Algunos apoyaron la burla de Juanse y otros lo criticaron diciendo que, al menos, Alexa logró el top 8, mientras el artista salió hace meses y por poco se lo lleva el camión de la mudanza.

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La publicación deja claro que la rivalidad entre ambos cruzó la pantalla y ahora queda esperar que Alexa termine su gira de medios y ver si le responde a Laverde.

Durante su paso por el programa, Juanse y Alexa protagonizaron varios conflictos que marcaron la convivencia.

Las discusiones entre ambos se convirtieron en momentos tensos dentro de la casa, y aunque en ocasiones intentaron limar asperezas, la relación nunca llegó a ser cercana.

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¿Cómo reaccionaron Tebi y Alejandro Estrada a la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras Juanse celebraba desde afuera, dentro de la casa la eliminación de Alexa dejó un vacío emocional.

Tebi y Alejandro Estrada no pudieron contener las lágrimas al conocer la noticia, pues Torrex era una pieza fundamental en el equipo Tormenta.

Su ausencia obliga a los concursantes a replantear estrategias y a buscar nuevas formas de mantenerse fuertes en la competencia.

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