Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alexa Torrex sorprende al contar qué fue lo más difícil tras salir de La casa de los famosos

Alexa Torrex se pronunció tras su salida de La casa de los famosos y habló del impacto que vivió al regresar a la vida real.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alexa Torrex sorprende al revelar lo más difícil de su salida de La casa de los famosos
Alexa Torrex sorprende al revelar lo más difícil de su salida de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Alexa Torrex habló por primera vez sobre su salida de La casa de los famosos Colombia y sorprendió al revelar cuál fue el aspecto más difícil de enfrentar tras abandonar el reality. La creadora de contenido explicó cómo ha sido su proceso fuera del programa, en medio de la atención que sigue generando su participación en el formato.

Artículos relacionados

¿Qué fue lo más difícil tras salir de La casa de los famosos Colombia para Alexa Torrex?

En conversación con los presentadores de Buen día, Colombia, un día después de ser eliminada de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex se sinceró sobre su salida y cómo ha afrontado este momento.

Así reaccionó Marilyn Patiño ante la eliminación de Alexa Torrex: ¿qué confesó?
¿Cómo fue la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

La joven cantante mencionó que, aunque estaba tranquila con su eliminación porque había logrado su objetivo de viralizar su contenido, hubo algo que sí la afectó en gran medida: Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

Artículos relacionados

Según explicó, el hecho de despertar en su cama de hotel y no ver a Alejandro ni a Tebi a sus lados le generó tristeza, al punto de quebrarse su voz y emocionarse hasta las lágrimas.

“Yo siento que lo que más me duele es haberme levantado esta mañana y no haber visto a mi izquierda a Alejandro y a mi derecha a Tebi. Ahí sí me pongo a llorar, hasta ahí me llega. Quiero estar feliz por lo vivido dentro de la casa”.

Alexa Torrex se despide de La casa de los famosos
Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia. (Foto/ Canal RCN)

Y es que para quienes siguen el 24/7 de La casa de los famosos Colombia sabe muy bien que su relación dentro del reality se había caracterizado por una amistad muy cercana e inseparable, por lo que la distancia tras su salida terminó afectándole de manera evidente.

¿Con qué porcentaje Alexa Torrex fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena recordar que Alexa Torrex se enfrentó a una placa conformada por Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Tebi Bernal y Valentino, y pese al apoyo que logró obtener a lo largo de la competencia, en esta ocasión no fue suficiente.

Artículos relacionados

Aunque los porcentajes estuvieron reñidos, el de Alexa Torrex no fue lo suficientemente alto para continuar en la competencia, siendo eliminada con el 17,26 % de los votos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Tebi Benal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Tebi Bernal conmueve con desgarrador mensaje a Alexa tras su eliminación de La casa de los famosos

Tebi Bernal se mostró bastante conmovido y aprovechó las cámaras de La casa de los famosos Colombia para enviarle un mensaje a Alexa Torrex.

Alexa Torrex habló por primera vez tras su eliminación y se refirió a su exprometido Jhorman La casa de los famosos

Alexa Torrex rompió el silencio y habló de su exprometido Jhorman tras su eliminación, ¿qué dijo?

Alexa Torrex habló por primera vez tras su salida de La casa de los famosos y se refirió a su exprometido Jhorman Toloza.

La reacción de Sheila Gándara a la relación de Juanda y Mariana Yeison Jiménez

Sheila Gándara reacciona a la polémica relación de Juanda Caribe y Mariana Zapata

Sheila Gandara dejó claro que a ella nunca le ha dado risa “el mal ejemplo” de Juanda Caribe en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Alexa responde qué pasará con Tebi luego de La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Alexa rompe el silencio sobre lo que pasará con Tebi tras La casa de los famosos, ¿seguirán juntos?

Alexa Torrex dejó claro qué pasará con Tebi luego de La casa de los famosos tras reaccionar a una conversación de él.

Karol G

Sale a la luz video de Karol G cuando era corista de Reykon el Líder: así lucía

Las 5 láminas más difíciles de conseguir del álbum del Mundial 2026 Copa Mundial

Estas son las 5 láminas más difíciles de obtener para el álbum del Mundial 2026

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe