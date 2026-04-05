Alexa Torrex sorprende al contar qué fue lo más difícil tras salir de La casa de los famosos

Alexa Torrex habló por primera vez sobre su salida de La casa de los famosos Colombia y sorprendió al revelar cuál fue el aspecto más difícil de enfrentar tras abandonar el reality. La creadora de contenido explicó cómo ha sido su proceso fuera del programa, en medio de la atención que sigue generando su participación en el formato.

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¿Qué fue lo más difícil tras salir de La casa de los famosos Colombia para Alexa Torrex?

En conversación con los presentadores de Buen día, Colombia, un día después de ser eliminada de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex se sinceró sobre su salida y cómo ha afrontado este momento.

¿Cómo fue la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

La joven cantante mencionó que, aunque estaba tranquila con su eliminación porque había logrado su objetivo de viralizar su contenido, hubo algo que sí la afectó en gran medida: Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

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Según explicó, el hecho de despertar en su cama de hotel y no ver a Alejandro ni a Tebi a sus lados le generó tristeza, al punto de quebrarse su voz y emocionarse hasta las lágrimas.

“Yo siento que lo que más me duele es haberme levantado esta mañana y no haber visto a mi izquierda a Alejandro y a mi derecha a Tebi. Ahí sí me pongo a llorar, hasta ahí me llega. Quiero estar feliz por lo vivido dentro de la casa”.

Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia. (Foto/ Canal RCN)

Y es que para quienes siguen el 24/7 de La casa de los famosos Colombia sabe muy bien que su relación dentro del reality se había caracterizado por una amistad muy cercana e inseparable, por lo que la distancia tras su salida terminó afectándole de manera evidente.

¿Con qué porcentaje Alexa Torrex fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena recordar que Alexa Torrex se enfrentó a una placa conformada por Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Tebi Bernal y Valentino, y pese al apoyo que logró obtener a lo largo de la competencia, en esta ocasión no fue suficiente.

Aunque los porcentajes estuvieron reñidos, el de Alexa Torrex no fue lo suficientemente alto para continuar en la competencia, siendo eliminada con el 17,26 % de los votos.