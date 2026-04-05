Sheila Gándara reacciona a la polémica relación de Juanda Caribe y Mariana Zapata

Durante las últimas semanas de La casa de los famosos Colombia 2026, ha habido un gran revuelo en redes sociales debido a la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata.

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Esto ha generado que el público esté muy pendiente de Sheila Gándara, expareja del humorista, quien tras tanto escándalo ha dado a entender que siguió con su camino sin él.

Por eso mismo, la creadora de contenido ha reaccionado en diferentes ocasiones a través de redes sociales, expresando su sentir y hasta dejando ver su vulnerabilidad con el tema.

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Con cada comentario o publicación que hace Gándara, se forma una ola de comentarios de los internautas, quienes comentan sobre lo que sucede en el programa de televisión.

¿Qué dijo Sheila Gándara al desmentir a Juanda Caribe?

En la semana quince de La casa de los famosos Colombia 2026, Juanda Caribe generó controversia al decir en vivo que Sheila, la madre de su hija, debería estar comiendo crispetas mientras se ríe de su coqueteo con Mariana Zapata.

Sheila Gándara opina sobre la relación de Juanda y Mariana. (Foto/ Canal RCN)

Pues el humorista aseguró que él la conoce y sabe que ella no podría estar diciendo algo con respecto a sus comportamientos.

Sin duda, esto generó tanto rechazo no solo del público, sino de la misma Sheila, quien tuvo que desmentirlo y responder a comentarios de personas que aseguran que ella es cómplice del famoso.

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“Nunca me ha dado risa”, respondió Sheila a un comentario que recibió en TikTok, en donde una usuaria le dijo que “no creía que se esté riendo de lo que está haciendo Juanda.

¿Qué más ha dicho Sheila Gándara sobre Mariana Zapata y Juanda Caribe?

Desde antes de que iniciara la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia, Sheila Gándara ya se había pronunciado por el escándalo de su ex con otra mujer.

La reacción de Sheila Gándara a la relación de Juanda y Mariana. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, todo escaló cuando el humorista empezó a tener cierto tipo de relación con su compañera, pues ya declaró que tiene sentimientos por ella.

Por su lado, Gándara ha dejado ver que, sí ha estado afectada por la situación, que muchas veces se ha quebrado, pero continúa su vida por su hija y por ella misma.

En cuanto a Mariana y Juanda, ya reveló que “son tal para cual”.