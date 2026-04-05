Manuela Gómez reveló que tuvo inesperado incidente en su hogar: ¿qué le ocurrió?
Manuela Gómez, exparticipante de La casa de los famosos Col, confesó el aparatoso incidente que le sucedió recientemente.
Desde hace varios meses, el nombre de Manuela Gómez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.
Por este motivo, Manuela ha generado una gran variedad de reacciones por parte de los internautas mediante las redes sociales al compartir todo lo que está haciendo en la actualidad al mantener informados a sus seguidores.
Con base en esto, Manuela hizo una sorprendente confesión mediante sus redes en la que informó que tuvo un inesperado incidente en su casa, generando varias opiniones al respecto.
¿Cuál fue la confesión que hizo Manuela Gómez mediante sus redes sociales?
Cabe destacar que Manuela Gómez se ha destacado en revelar varios acontecimientos de lo que hace en su vida cotidiana, en especial, por ser una reconocida creadora de contenido digital.
De este modo, Manuela hizo una confesión mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores en la que expresó lo que le ocurrió en su hogar, pues se quemó uno de sus televisores:
“Se me quemó el televisor, no mejor dicho. Entonces, no tengo televisión en mi segundo piso, iré a averiguar uno, pero bueno, Empiezo a trabajar para restaurar mi casa y me ocurre esto, no puede ser”, agregó Manuela Gómez en el video compartido en sus redes sociales.
Así que Manuela se encuentra atravesando por un importante momento en su vida, en especial, por todos los proyectos que tiene al ser emprendedora, creadora de contenido digital y restaurar su hogar.
¿Cómo fue la participación de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?
Hace varias semanas, Manuela Gómez adquirió gran visibilidad en las redes sociales por todos los acontecimientos que vivió al ser una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.
Allí se evidenció que sostuvo una especial amistad con Sara Uribe y Marilyn Patiño, con quienes tuvo la oportunidad de compartir valiosos momentos dentro de la competencia.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike