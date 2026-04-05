Alexa Torrex se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el nombre de Alexa Torrex ha resonado tras los diferentes acontecimientos que vivió dentro del reality, en especial, por tener un especial shippeo con Tebi Bernal y terminar públicamente su excompromiso con Jhorman Toloza.

Por su parte, Alexa dejó un contundente mensaje al ser una de las invitadas en el programa de Mañana Express, en el que abrió su corazón ante cómo se siente por todo lo que vivió en la competencia.

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¿Cuál fue la confesión que hizo Alexa Torrex tras ser recientemente eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, Alexa Torrex reapareció públicamente al ser una de las invitadas en el programa matutino de Mañana Express en el que hizo varias confesiones acerca de las emociones que ha tenido encontradas.

Esto dijo Alexa Torrex tras ser eliminada. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Alexa aprovechó la oportunidad de confesar todo lo que ha sentido al estar en el mundo exterior, en especial, por todos los sucesos a los que se enfrentará tras su reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia, pues, expresó las siguientes palabras:

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“Estoy en shock, que cosa tan diferente. Yo estuve aproximadamente tres meses. La verdad, sí me quería ver en una final, fue extraño, pero sí estaba presintiendo que salía ayer. Además, después de la discusión que tuve con los chicos, evidencié que podía ocurrir algo”, expresó Alexa Torrex.

Posteriormente, Alexa Torrex habló de la cercanía con Tebi Bernal y Alejandro Estrada, con quienes construyó valiosos momentos en la competencia:

“Me dejé llevar por el ruido, más no por el corazón. Igual, yo no sirvo para discutir con mi mejor amigo y el muchacho que me gusta”, señaló Alexa.

¿Cuál fue la razón por la que Alexa Torrex fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Así fue el paso de Alexa Torrex en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que el público fue el encargado en elegir al famoso que se convertiría en el nuevo eliminado de la competencia al obtener un bajo puntaje.

Por este motivo, Alexa Torrex se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia al obtener el bajo puntaje del 17.26%, despidiéndose se manera emotiva de Tebi Bernal.