El nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por se recientemente eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Con base en esto, una gran variedad de internautas y reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento digital colombiano se han sorprendido al ver que Alexa fue eliminada de la competencia.

Así también, la reconocida actriz colombiana Marilyn Patiño no dudó en compartir su reacción ante la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, quien adquirió gran visibilidad por todos los acontecimientos que tuvo en la competencia.

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¿Cómo reaccionó Marilyn Patiño ante la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que hace varias semanas, el nombre de Marilyn Patiño resonó en las redes sociales al ser exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien tuvo la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo artístico y, también, por todo lo que vivió en La casa de los famosos Colombia.

Esto dijo Marilyn Patiño tras eliminación de Alexa Torrex. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Marilyn no solo se ha destacado por ser una destacada actriz, sino que también, por ser creadora de contenido digital, quien, cuenta con más de un millón de seguidores en sus redes sociales, pues, expresó las siguientes palabras ante la eliminación de Alexa Torrex:

“No puede ser, Alexa Torrex”, en la descripción de la publicación, Marilyn Patiño agregó emojis de caras tristes.

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Con base en esto, se refleja que una de las exparticipantes que Marilyn más apoyaba en La casa de los famosos Colombia, fue a Alexa Torrex, con quien tuvo la oportunidad de compartir valiosos momentos cuando hizo parte de la competencia.

¿Cómo fue la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia?

¿Cómo fue la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

En la gala del pasado 3 de mayo, los participantes que se encontraban dentro de la placa de eliminación fueron: Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Alexa Torrex.

La razón por la que Alexa fue eliminada de La casa de los famosos Colombia se debió a causa de obtener un bajo puntaje, pues obtuvo un bajo puntaje del 17.26% y Tebi Bernal se desmotivó al ver que salió la persona con la que construyó un vínculo especial en el programa.