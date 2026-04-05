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Eidevin López rompió el silencio tras salida de Alexa y soltó comentario sobre Jhorman: "lo que le espera"

Eidevin López no se guardó nada y, fiel a su estilo, se pronunció para dar a conocer su opinión sobre la eliminación de Alexa Torrex.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Eidevin López y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Eidevin López se mostró impactado por la eliminación de Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

En la noche del pasado 03 de abril, Alexa Torrex se convirtió en la siguiente eliminada de La casa de los famosos Colombia, decidió que, como era de esperarse, causó sorpresa no solo al interior del reality, también lo hizo entre seguidores y exparticipantes de esta tercera temporada.

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¿Cómo reaccionó Eidevin López a la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Uno de ellos fue Eidevin López, quien no se quedó con nada y, fiel a su estilo, dio a conocer su opinión respecto a la inesperada salida de la joven cucuteña, especialmente porque era considerada una de las más fuertes de esta edición del programa.

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"Erda y Alexa ahora imagínate y Jhorman...", dijo Eidevin durante una trasmisión en vivo en la que se mostró bastante impacto no solo por la decisión que tomó el público, sino por lo que se le viene de aquí en adelante a la reciente eliminada.

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¿Qué dijo Eidevin López tras la salida de La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, Eidevin, quien fue expulsado por el público semanas atrás, se mostró preocupado por la situación que tendrá que enfrentar con Jhorman Toloza, su expareja y exprometido, esto luego de precisamente el joven decidiera anunciar públicamente su ruptura con la influenciadora.

"Y ahora Alexa cuando agarre el celular y Jhorman ya se mudó, anda manita", comentó el exhabitante de la casa más famosa del país.

Eidevin López y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Así reaccionó Eidevin López sobre la salida de Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionaron otros exparticipantes de La casa de los famosos Colombia?

Además de Eidevin, otros exparticipantes de esta tercera temporada, se pronunciaron en redes sociales, por un lado, Yuli Ruiz, aseguró que la razón por la que Alexa resultó saliendo de la casa fue por envidia, mientras que Sofía Jaramillo sí se mostró sorprendida al revelar que, para ella, Alexa era una de las finalistas del programa.

Eidevin López y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Eidevin López reaccionó a la eliminación de Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

Con su eliminación, la influencer cucuteña no solo se despidió para siempre de la casa, también le dijo adiós a su sueño de convertirse en la ganadora de esta tercera temporada, pues en varias oportunidades se mostró convencida de ser la participante encargada de apagar las luces de la casa.

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