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Maiye Torrex reveló que Jhorman Toloza le habría sido infiel a su hermana Alexa con varias mujeres

Maiye, hermana de Alexa Torrex, afirmó en redes sociales que las traiciones de Jhorman Toloza fueron constantes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Maiye Torrex afirma que Jhorman Toloza traicionó primero.
Maiye Torrex afirma que Jhorman Toloza traicionó primero a su hermana Alexa. (Fotos Canal RCN)

Maiye Torrex afirmó que Jhorman Toloza le fue infiel muchas veces a su hermana Alexa.

Maiye Torrez le respondió a una seguidora.
Maiye Torrez le respondió a una seguidora por defender a Jhorman Toloza. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo expuso Maiye Torrex las supuestas infidelidades de Jhorman Toloza a Alexa?

La familia recocha se ha encargado de mostrar cómo encontraron el apartamento que Alexa compartía con el influenciador, dejando ver un lugar destrozado.

Una seguidora reaccionó a esta publicación diciéndole a Maiye que era normal que él actuara de esa manera después de que Alexa le hubiera sido infiel.

La hermana de la cucuteña replicó asegurando que, en realidad, Toloza fue quien engañó primero y con varias mujeres.

El tema sigue bajo escrutinio público y cada declaración genera un nuevo capítulo en esta historia que mezcla acusaciones personales, conflictos familiares y la exposición mediática de sus protagonistas.

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¿Por qué es el conflicto entre Jhorman Toloza y Maiye, hermana de Alexa Torrex?

Tras la salida de Alexa de La casa de los famosos Colombia 3, Jhorman ha lanzado graves señalamientos contra su expareja y su círculo cercano, manteniendo la polémica viva en redes sociales y medios de entretenimiento.

El creador de contenido aseguró que tenía pruebas de un supuesto romance entre Maiye y Roberto Velásquez, información que, según él, provenía de Yina Calderón.

La exparticipante de la segunda edición de la casa más famosa del país, respondió diciendo que no piensa darle protagonismo a alguien que considera un “perdedor” y que interpondrá una denuncia a través de su hermana Juliana Calderón, quien maneja sus asuntos legales.

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El influenciador tendrá que responder por los daños ocasionados en la propiedad de Alexa y por sus declaraciones contra Yina Calderón. La expectativa ahora se centra en cómo avanzarán las denuncias y en si las palabras de Jhorman tendrán repercusiones.

Jhorman también reaccionó a las declaraciones de Alexa, quien aseguró que primero quería hablar con Tebi antes de conversar con él.

El creador de contenido expresó que no piensa ser la segunda opción de nadie y que, si así lo desean, ya pueden comenzar una relación sentimental como se debe.

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