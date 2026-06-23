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¿Quién es la esposa de Daniel Muñoz? La pareja del jugador que anotó el gol de Colombia ante Congo

Daniel Muñoz marcó el gol decisivo ante Congo y llevó a Colombia a dieciseisavos; ella es su esposa e hijos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Ella es la esposa de Daniel Muñoz
Quién es Manuela Ángel, la esposa del futbolista Daniel Muñoz. (Foto: AFP)

La Selección Colombia disputó este martes 23 de junio su segundo compromiso en el Mundial 2026 frente a la República Democrática del Congo en el estadio de Guadalajara y este encuentro tuvo como protagonista a Daniel Muñoz tras anotar el gol de la victoria y de clasificación.

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¿Cómo fue el rendimiento de Daniel Muñoz en el partido contra RD Congo?

Desde los primeros minutos, el lateral colombiano generó una de las jugadas más comentadas cuando logró anotar un gol con un remate de cabeza.

Sin embargo, la acción fue revisada por el VAR y anulada al minuto 5 por una posición adelantada mínima, ya que su hombro estaba ligeramente por delante de la línea.

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Luego de varios llegadas al arco en donde tuvo tres opciones en todo el partido solo fue hasta el minuto 75’ cuando anotó el gol de la victoria y que finalmente le dio a Colombia la clasificación a los dieciseisavos de la Copa del Mundo.

Ella es la esposa de Daniel Muñoz
Quién es Manuela Ángel, la esposa del futbolista Daniel Muñoz. (Foto: AFP)

Por su parte, Luis Díaz también tuvo participación en el marcador con dos anotaciones durante el encuentro, aunque ambas fueron anuladas tras revisiones arbitrales. Una de ellas por una falta previa en la jugada y la otra por posición adelantada.

¿Qué se conoce de la vida personal de Daniel Muñoz, quién es su esposa?

Pero más allá de ser la figura del partido, la vida personal de Daniel Muñoz también empezó a llamar la atención tras su actuación en el encuentro entre Colombia y la República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

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Se conoce que el jugador mantiene una relación estable desde hace varios años con Manuela Ángel, quien ha sido su compañera desde su juventud.

Fruto de esta relación tuvieron dos hijos, uno de ellos llamado Gianluca Muñoz Ángel y otro nació en 2022, aunque la familia ha mantenido con discreción los detalles de su vida familiar.

Ella es la esposa de Daniel Muñoz
Quién es Manuela Ángel, la esposa del futbolista Daniel Muñoz. (Foto: AFP)

La esposa del futbolista mantiene un perfil bajo en redes sociales, donde cuenta con más de 50 mil seguidores en Instagram y es privada la cuenta, sin embargo, ella suele compartir algunos momentos familiares y viajes.

Y varios de sus seguidores son las mismas esposas de los jugadores como la ex de James Rodríguez, Daniela Ospina, y la esposa de Luis Diaz, Geraldine Ponce.

Daniel Muñoz actualmente juega en el Crystal Palace de Inglaterra, y ahora con su gol logró que Colombia clasificara a los dieciseisavos del Mundial de Fútbol 2026.

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