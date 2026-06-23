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Norma Nivia y Mateo Varela celebraron su primer aniversario, así fue la romántica cita

Los exparticipantes de La casa de los famosos Col 2025, celebraron esta fecha especial con una cena especial.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Norma Nivia y Mateo Varela
Norma Nivia y Mateo Varela celebraron su primer aniversario (Foto de Canal RCN)

Norma Nivia y Mateo Varela compartieron unas fotos en las que estaban celebrando su primer aniversario oficial como novios y la publicación generó varios comentarios entre sus seguidores.

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¿Cómo y cuándo inició la relación de Mateo Varela y Norma Nivia?

Norma Nivia y Mateo Varela se conocieron en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde ambos estaban participando por llevarse el premio mayor. Durante algún tiempo, la actriz y el modelo eran solamente compañeros de competencia; sin embargo, tras varios detalles inesperados, iniciaron un romance que sorprendió al público.

Norma Nivia y Mateo Varela
Norma Nivia y Mateo Varela fueron participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Col (Foto de Canal RCN)

La relación fue criticada por muchas personas debido a la diferencia de altura y edad entre ellos; pero también hubo muchos otros televidentes que los defendieron, ya que notaban que su conexión era real y sincera.

El reality dónde inició la historia de Mateo y Norma, terminó el 09 de junio del 2025; sin embargo, la pareja ha mencionado en varias ocasiones que su relación empezó oficialmente el 23 de junio, ya que se tomaron el tiempo de conocerse fuera de las cámaras.

De hecho, hace unos días la pareja revivió en redes sociales un momento romántico que compartieron durante una cena en La casa, lo que les despertó nostalgia al recordar cómo se conocieron.

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¿Cómo celebraron Norma y Mateo su primer aniversario?

Hace un par de horas, Mateo Varela y Norma Nivia compartieron unas imágenes donde estaban celebrando su primer aniversario oficial como novios. La publicación despertó el interés de sus seguidores, ya que no veían venir que la pareja durara tanto tiempo.

Norma Nivia y Mateo Varela
Celebración del primer aniversario de Norma Nivia y Mateo Varela (Foto de Canal RCN)

En las fotos que postearon, se puede ver una romántica cena frente al atardecer en Balí, Indonesia; también, trasladaron la celebración a una piscina, donde estuvieron juntos la noche antes la celebración oficial. También, aprovecharon el momento para presumir el anillo de compromiso que Mateo le dio a Norma hace poco.

En los textos que acompañan las imágenes, Norma demostró lo enamorada que está de su pareja y lo agradecida que está por haberlo conocido:

Cada día y en cada momento crecemos como pareja y aprendemos el uno del otro (…) Somos muy afortunados de tenernos (…) 23/06/2026

Mateo, por su lado, no dudó en comentar la publicación de Norma:

Yo a ti te amo, mi flaca hermosa

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