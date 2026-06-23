Noruega sorprendió al mundo con su original celebración tras pasar a la siguiente ronda del Mundial

La Selección de Noruega generó miles de comentarios y reacciones entre el público del estadio y los internautas, debido a su original y distintiva celebración tras clasificar a dieciseisavos de final en la Copa del Mundo 2026.

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¿Por qué Noruega clasificó a dieciseisavos de final en el Mundial?

El equipo nórdico ha tenido un desempeño impecable en sus partidos del Mundial y, gracias a ello, logró clasificar a la siguiente ronda del torneo. Noruega se encuentra ubicada en el Grupo I, junto a las selecciones de Francia, Senegal e Irak.

El debut del equipo fue contra la Irak, llevándose una contundente victoria de 1 -4. El partido se llevó a cabo el 16 de junio en Boston, Estados Unidos. Los goles fueron un doblete del reconocido Erling Haaland, Leo Østigård y Kristian Thorstvedt.

Su segundo encuentro fue contra Senegal el 22 de junio en Nueva Jersey, Estados Unidos. En un partido más exigente, los noruegos derrotaron a su rival gracias a un gol de Marcus Pedersen y otro doblete de Haaland. A pesar de que Senegal también anotó dos goles, no les alcanzó para empatar.

Noruega clasificó a dieciseisavos de final en el Mundial 2026 (Foto de AFP/Timothy A. CLARY)

Gracias a ambas victorias, Noruega ya se encuentra clasificado en la siguiente ronda (dieciseisavos de final) del torneo de fútbol más importante del mundo.

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¿Cómo fue la celebración de Noruega?

Una vez que terminó el partido de Noruega contra Senegal, los jugadores y miles de aficionados protagonizaron una celebración que sorprendió al mundo entero.

Se trató de un remo Vikingo, donde todos los integrantes del equipo se sentaron en la cancha y, al ritmo de un bómbo, repetían el característico movimiento de manos de adelante hacia atrás.

La cara de felicidad de las miles de personas que celebraron de esta forma, causó comentarios y reacciones positivas en las redes sociales, donde los internautas aseguran que es uno de los mejores que han visto en la historia de las Copas Mundiales.

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¿Por qué Noruega celebró con un remo vikingo en el Mundial?

Esta celebración fue una representación explícita y cercana de la estética nórdica y las raíces culturales de los noruegos. Hace referencia a aquella identidad que ha seguido el país durante años y buscaba transmitir unidad, fuerza y euforia tras el resultado recibido.

Miles de aficionados de Noruega en el partido contra Senegal (Foto AFPANGELA WEISS)

De hecho, se viralizó un video en el que varios niños imitaron el gesto de los jugadores durante la celebración de la victoria, pero desde su colegio en Noruega, lo cual representa que es una tradición generacional del país.