Reacciones y memes que dejó el partido Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026

El segundo partido de la Selección Colombia frente a República Democrática del Congo en el Mundial de fútbol 2026 generó una fuerte conversación en redes sociales. Durante y después del encuentro, miles de usuarios compartieron memes y reacciones que convirtieron el compromiso en tendencia digital, destacando momentos del juego y el ambiente en línea alrededor del crucial momento deportivo.

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¿Cómo quedó el partido de Colombia vs. RD Congo en el Mundial de fútbol 2026?

El partido entre Colombia y la República Democrática del Congo se disputó este martes 23 de junio de 2026 en el Estadio Akron, en Guadalajara, México, en el marco del Mundial de fútbol 2026.

Las redes no perdonaron: estos fueron los memes y reacciones del Colombia vs. RD Congo. (Foto AFP: Ronaldo Schemidt).

El encuentro, correspondiente a la fase de grupos, se llevó a cabo en un escenario clave del torneo y generó gran expectativa por el rendimiento de ambas selecciones en el Grupo K que dio como resultado a 1-0 a favor de la tricolor.

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El primer y único gol fue anotado por Daniel Muñoz durante el inicio del segundo tiempo de este encuentro deportivo, logrando así que la Selección clasificara a. dieciseisavos.

¿Qué memes dejó el partido Colombia vs. RD Congo en el Mundial de fútbol 2026?

Como era de esperarse, el partido entre Colombia y República Democrática del Congo en el Mundial de fútbol 2026 se tomó las redes sociales con una ola de memes que surgieron durante y después del encuentro.

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Los usuarios, quienes pudieron ver el encuentro deportivo por medio del Canal RCN y la app Canal RCN, además de diferentes plataformas digitales como YouTube y TikTok, reaccionaron con humor a distintas jugadas y momentos del compromiso, convirtiendo el juego en tendencia digital y dejando una fuerte conversación en plataformas como X e Instagram.