¿Qué es la macumba y por qué la relacionan con la difícil victoria de Colombia frente a RD Congo?

La palabra “macumba” se volvió tendencia en redes sociales tras el partido entre Colombia y República Democrática del Congo en el Mundial de fútbol 2026, donde algunos aficionados relacionaron el resultado con supuestos rituales espirituales o prácticas de suerte. El término, asociado en ocasiones con creencias de origen africano, generó comentarios y teorías alrededor del encuentro.

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¿Cuál fue el resultado del partido entre la Selección Colombia frente a República Democrática del Congo?

Este martes 22 de junio se llevó a acabo el segundo partido de la Selección Colombia en el Mundial de fútbol 2026 contra República Democrática del Congo, un partido que representó mucha más dificultad para la tricolor a comparación de su primer encuentro contra Uzbekistán.

Daniel Muñoz marcó de cabeza ante Congo, pero un detalle le quitó el gol a Colombia. (Foto: AFP)

Pues aunque a tan solo minutos de iniciar el encuentro deportivo Daniel Muñoz anotó un gol, este fue anulado luego de que los jueces determinaran que este ocurrió fuera de lugar, convirtiéndolo en uno de los momentos más emocionantes y frustrantes de la jornada para los colombianos.

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Tras pasar el primer tiempo sin lograr anotar un gol, las redes sociales comenzaron a señalar la suerte de la selección con la intervención de este particular ritual espiritual llamado Macumba, que finalmente se desdibujó con la victoria de la tricolor, quien pese al difícil encuentro logró clasificar a dieciseisavos, con un gol logrado por Daniel Muñoz.

¿Qué es la macumba?

Luego de que el encuentro se convirtiera en uno de los más difíciles hasta el momento para la Selección Colombia, en redes sociales se volvió tendencia el término macumba, pues varios internautas relacionaron dicha dificultad, antes del gol de la tricolor, con una de las prácticas espirituales famosas de origen afrobrasileño, utilizada para dar suerte a alguien o algo en específico, en este caso al encuentro deportivo a favor de RD Congo.

Sin embargo, esto no resultó ser tan cierto, pues finalmente, pese al difícil encuentro Colombia logró avanzar con éxito y mantener su buena racha en lo que va del Mundial 2026.