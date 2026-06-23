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Hijo de James Rodríguez predijo victoria de la Selección Colombia ante RD Congo en el Mundial 2026

Samuel, hijo menor de James Rodríguez, sorprendió tras acertar la predicción que compartió antes del partido.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hijo de James Rodríguez anticipó el resultado de Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026
Hijo de James Rodríguez anticipó el resultado de Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026. (Foto AFP: Luis Acosta).

Samuel, el hijo menor de James Rodríguez, llamó la atención después del partido de la Selección Colombia ante RD Congo en el Mundial 2026, luego de acertar la predicción que había compartido horas antes a través de sus redes sociales sobre el resultado del encuentro. Su mensaje generó reacciones entre los seguidores del futbolista tras cumplirse lo que había anunciado.

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¿Cuál fue la predicción que hizo el pequeño hijo de James Rodríguez?

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Samuel compartió un momento previo al partido de la Selección Colombia en el Mundial de fútbol 2026. En el video, grabado al parecer por su abuela y madre de James Rodríguez, el menor aparece dentro del Estadio Akron, en Guadalajara, México.

Daniel Muñoz celebró su gol ante Congo, pero el VAR lo anuló
Daniel Muñoz marcó de cabeza ante Congo, pero un detalle le quitó el gol a Colombia. (Foto: AFP)

En el audiovisual, el pequeño se mostró emocionado por presenciar el segundo encuentro de la Tricolor, en el que su padre participó como centrocampista, y aseguró con entusiasmo que estaba listo para verlo ganar. Sus palabras llamaron la atención, ya que terminaron coincidiendo con la victoria de Colombia y su clasificación a los dieciseisavos de final.

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“Listo para ver a papá, ¡vamos a ganar!”, mencionó el menor mientras lucía la camiseta clásica de la Selección Colombia.

El momento generó comentarios tras la victoria de la tricolor entre los seguidores del futbolista, quienes resaltaron que la emoción de Samuel antes del partido habría sido más que una coincidencia entre sus palabras y el resultado que consiguió la Selección Colombia en el Mundial 2026.

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¿En cuánto quedó el partido entre la Selección Colombia y RD Congo?

La clasificación de Colombia a los dieciseisavos de final del Mundial de fútbol 2026 estuvo marcada por un partido lleno de tensión ante República Democrática del Congo. La tricolor tuvo que superar un encuentro complicado en el que la falta de definición y la presión del rival hicieron que el resultado estuviera en duda hasta el final.

El compromiso, disputado este martes 22 de junio, dejó como protagonista a Daniel Muñoz, quien primero vivió la frustración de un gol invalidado por fuera de lugar y posteriormente se convirtió en el héroe de la jornada al conseguir la anotación que le dio la victoria al equipo colombiano.

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