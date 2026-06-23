Así quedará el marcador de Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026, según Jhonny Rivera

El cantante Jhonny Rivera se sumó a la tendencia sobre el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo en el Mundial 2026, al compartir su pronóstico sobre cómo quedaría el marcador final del encuentro. Su predicción llamó la atención en medio de la expectativa por el duelo de la Selección Colombia en la fase de grupos, generando reacciones entre los seguidores del fútbol y del artista.

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¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026?

Durante la tarde de este martes 23 de junio Jhonny Rivera decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, mientras esperaba la hora del segundo encuentro de la Selección Colombia en el Mundial de fútbol 2026.

Partido de Colombia contra República del Congo (Foto de AFP/YURI CORTEZ)

En medio de la dinámica el reconocido artista popular fue consultado sobre cuál creía que sería el marcador en esta ocasión, dando una respuesta un poco desalentadora para los fanáticos de la tricolor.

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Y es que según su análisis deportivo entre Colombia y República Democrática del Congo, Rivera advirtió que no sería un duelo sencillo. El cantante explicó que el conjunto africano ya había demostrado su fortaleza, especialmente tras su rendimiento frente a Portugal, lo que elevaba el nivel de exigencia para la Selección.

"No está tan fácil, porque el cuento es que Congo ya demostró que es un equipo que tiene mucha fuerza, y con ese resultado con Portugal”, explicó.

La Selección Colombia volverá a vestir de amarillo: este será su uniforme ante RD del Congo (Foto Omar Vega / AFP)

¿Cuál será el marcador de Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026, según Jhonny Rivera?

Aun así, Rivera se mostró optimista con el resultado y consideró que Colombia podía quedarse con la victoria, aunque de manera ajustada. En su pronóstico, planteó un 1-0 a favor del equipo nacional, dejando claro que esperaba un partido cerrado y con pocas diferencias en el marcador.

“Yo creo que 1-0, si ganamos, pensemos que sí", mencionó.