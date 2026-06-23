Yaya Muñoz sorprende con radical cambio de look, ¿por qué le dicen que quiere parecerse a Karola?

Yaya Muñoz recientemente sorprendió al aparecer con un radical cambio de look durante la transmisión de “Tamo en vivo”, pero desató críticas y comparaciones con Karola Alcendra.

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¿Por qué comparan a Yaya Muñoz con Karola tras su cambio de look?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se mostró con un cambio que llamó la atención, especialmente por el cambio de color en su cabello y el atuendo que llevaba puesto.

Varios usuarios en redes sociales comenzaron a reaccionar y hacer comparaciones, pues muchos aseguran que quiere parecerse a Karola Alcendra.

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Tras las recientes imágenes de Yaya Muñoz, los usuarios empezaron a comparar el nuevo look tras aparecer con su cabello rosa y algo rizado, además de un atuendo negro de corset y falda corta.

Cambio de look de Yaya Muñoz desata críticas y la comparan con Karola. (Foto: Canal RCN)

Y sacaron a la luz una foto de Karola donde tiene su cabello del mismo tono y un atuendo similar, con un corset negro, pero a diferencia de una falda larga de encaje.

“Ella siempre queriendo parecerse a la nena” o “En nada se parece a Karola, tiene más actitud Yaya”, fueron algunos de los comentarios.

Pero también se desató una nueva comparación, ya que muchos insinuaron que ambas querían parecerse a la cantante dominicana Yailin La Más Viral, quien suele mostrarse con looks similares, además de haber llevado este mismo tono rosado e incluso verde.

¿Yaya Muñoz y Karola Alcendra tiene buena relación?

Las dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia no tendrían buena relación luego de unas declaraciones que hizo Yaya sobre Karola en medio de su participación en el reality del Canal RCN.

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Además, Karola antes fue panelista de Tamo en vivo y tras su salida de La casa de los famosos Colombia se generó una polémica luego de que Dímelo King la llamara en vivo y Yaya apostara a que, si le contestaba.

Cambio de look de Yaya Muñoz desata críticas y la comparan con Karola. (Foto: Canal RCN)

Además, en su momento se habló que incluso Karola habría bloqueado a Dímelo Kingo de las redes sociales.

Luego Karola en medio de una entrevista contó que realmente se sintió afectada por la apuesta que hicieron en vivo.