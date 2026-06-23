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DT del Congo generó polémica tras hablar de Colombia previo al partido: “Va a ser una victoria…”

El DT de RD Congo, Sébastien Desabre, lanzó fuerte mensaje antes de enfrentar a Colombia en el Mundial 2026.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
DT habla sobre la Selección Colombia previo al partido en el Mundial 2026.

La Selección de la República Democrática del Congo llega a la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026 con la intención de seguir sumando puntos y mantenerse en el torneo.

El equipo africano enfrentará a Colombia este martes en el estadio de Guadalajara, tras haber debutado con un empate 1-1 frente a Portugal la semana pasada.

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¿Qué dijo el DT del Congo sobre la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El conjunto dirigido por Sébastien Desabre se mostró seguro desde su llegada a México y a pocas horas de su segundo enfrentamiento contra Colombia desató revuelo luego de las palabras de este director Técnico.

DT habla sobre la Selección Colombia previo al partido en el Mundial 2026.

El entrenador francés ha insistido en que su equipo tiene argumentos para competir frente a selecciones consideradas favoritas dentro del grupo, entre ellas la Selección Colombia.

Durante la rueda de prensa previa al compromiso, el técnico dejó varias frases que desataron una ola de reacciones en los fans de la Tricolor.

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Sébastien Desabre se refirió al partido frente a Colombia como un reto clave dentro del grupo: ‘Somos una amenaza’. El entrenador afirmó que su equipo buscará puntos en cada encuentro.

“Tenemos que meter goles y sacar puntos. Va a ser una victoria o un empate”, expresó el seleccionador, quien además reiteró el objetivo de avanzar a la siguiente ronda del Mundial.

El técnico también habló del nivel de la Selección Colombia en el que habló sobre el rendimiento de sus jugadores.

Acertaron el primer partido de Colombia y esta es su predicción ante el Congo

“Tenemos futbolistas increíbles que están en clubes maravillosos y están acostumbrados a ser campeones".

¿Cómo llega la Selección Colombia al duelo contra RD Congo?

La Selección Colombia llega al partido, luego de su debut y victoria en la primera jornada frente a Uzbekistán.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo sumó tres puntos y ahora busca seguir sumando en su próximo enfrentamiento ante el Congo, y posteriormente en el duelo clave frente a Portugal, selección que además hoy goleó 5-0 a Uzbekistán.

Por lo pronto, la expectativa crece entre los aficionados de la Selección Colombia, quienes esperan que el equipo llegue lejos en el torneo, tal como ocurrió en el recordado Mundial de 2014 donde alcanzó los cuartos de final.

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