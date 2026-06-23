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Mhoni desmiente que Shakira se presentó en el Mundial 2026: “es un hombre”

Mhoni dijo que, Shakira no fue quien se presentó en la inauguración del Mundial 2026 y asegura que fue un hombre quien la suplantó.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
: Mhoni Vidente revivió la polémica sobre Shakira en el Mundial
Mhoni Vidente aseguró que la Shakira del Mundial 2026 “es un hombre”. (AFP/ Carl De Souza - Freepik)

El pasado 11 de junio, en el Estadio Azteca en Ciudad de México se llevó a cabo la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, en donde se presentó Shakira y otros artistas latinoamericanos.

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Precisamente, también estuvieron los colombianos J Balvin y Ryan Castro, quienes representaron muy bien al país con su estilo; además, estuvo Danny Ocean, Belinda, Los ángeles azules y también Maná.

Sin embargo, de todas estas presentaciones que fueron super icónicas y dignas para los latinos, la que causó controversia en redes sociales fue la de Shakira, poque supuestamente no fue la colombiana la que cantó ese día.

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Se supone que el tema ya había llegado a su fin, pero tras dos semanas, revivió la polémica, porque precisamente Mhoni Vidente, desmintió que fue la barranquillera la que estuvo dando su presentación en el inicio del mundial y dio sus razones.

¿Qué dijo Mhoni Vidente al desmentir que la verdadera Shakira se presentó en el Mundial 2026?

A través de las plataformas digitales está circulando un video de Mhoni Vidente, quien desmiente al decir que Shakira no es la que se presentó en la inauguración de la Copa Mundial 2026.

Mhoni Vidente aseguró que la Shakira del Mundial 2026 “es un hombre”
Mhoni Vidente lanzó fuerte teoría sobre Shakira en el Mundial 2026. (AFP/ Carl De Souza)

De acuerdo con sus palabras, dijo: “esa no era Shakira, era Shakiro. Caminaba como hombre, se paraba como hombre y bailaba como hombre. Tenía cara de hombre”.

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Aunque con la persona que estaba conversando trataba de justificar de que sí era la verdadera barranquillera quien dio su show, la mujer dijo que, con mucha seguridad, diciendo que “ojo de loc4, no se equivoca”.

Además, justificó que ella acaba de ver a Ahakira en Los Ángeles y estaba más linda que nunca y por eso está segura de que fue un hombre quien la habría suplantado, presuntamente.

¿Por qué se dijo que no fue Shakira quien cantó en la inauguración del Mundial 2026?

Mhoni Vidente lanzó fuerte teoría sobre Shakira en el Mundial 2026
Mhoni Vidente revivió la polémica sobre Shakira en el Mundial. (AFP/ Carl De Souza)

De acuerdo con los comentarios en redes sociales, a Shakira se le veía el rostro diferente, pero muchos dijeron que se aplicó algo y no terminó de desinflamar a tiempo.

Además, que se arreglaba el cabello para taparse la cara y que sus movimientos se veían totalmente diferentes a lo que acostumbra a mostrar.

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