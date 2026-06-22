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Polémica reacción del estadio al ver a Shakira durante el partido Argentina vs. Austria

Se viraliza la reacción que tuvo la tribuna con Shakira durante el partido de Argentina VS Austria en el Mundial 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La aparición de Shakira en el Mundial desató una inesperada reacción de la tribuna
Así reaccionó el estadio cuando Shakira apareció en el partido. (AFP/ Carl De Souza)

Durante las horas del medio día de este lunes 22 de junio, Argentina se enfrentó a Austria en la Copa Mundial FIFA 2026, ganando 2 a 0 contra de la Selección europea.

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Durante el partido, se sintieron bastantes emociones debido a que Messi fue quien marcó los únicos dos goles de su país, lo que alentó no solo a sus compatriotas, sino a los latinoamericanos en general.

En este Mundial, ha habido bastantes momentos que no han pasado desapercibidos, por un lado, la caída del camarógrafo durante el debut de Colombia, el supuesto robo del reloj de un árbitro de parte de un jugador paraguayo.

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Y, además, desde la inauguración, se formó un revuelo por la presentación de Shakira, ya que se empezó a especular que no era ella quien cantó, sino una supuesta doble.

Ahora, nuevamente la colombiana vuelve a tomarse las redes, tras su presencia durante el partido de Argentina VS Austria.

Así reaccionó el estadio cuando Shakira apareció en el partido
La reacción del estadio al ver a Shakira que está provocando revuelo en redes. (AFP/Rodrigo OROPEZA)

¿Cuál es el video con la reacción de la tribuna al ver a Shakira en el partido de Argentina VS Austria?

A través de las redes sociales, ha circulado un clip que se viralizó de Shakira en el partido de Argentina VS Austria, en donde se escucha la reacción de la tribuna ante su presencia.

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Precisamente, el video es par resaltar que todos gritaron apenas la vieron, pues fue una gran ovación la que recibió la colombiana, quien solo sonreía al agradecer que el público la recibiera tan bien y por eso, salió en pantalla grande en el estadio.

¿Con quién estaba Shakira en el partido de Argentina VS Austria en el Mundial 2026?

Las redes no solo reaccionaron a la emocionante ovación que recibió Shakira durante el partido de Argentina VS Austria, sino que no pasaron desapercibidos los dos acompañantes de la colombiana.

La reacción del estadio al ver a Shakira que está provocando revuelo en redes
La aparición de Shakira en el Mundial desató una inesperada reacción de la tribuna. (AFP/Ángela Weiss)

Se trata de sus dos hijos, Milán y Sasha, quienes rodearon a su mamá en la tribuna y, de hecho, se les vio bastante amoroso cuando le daban un beso a su mamá, tanto que los internautas no dejaron pasar el conmovedor momento.

Pues recientemente se especuló que la barranquillera estaría saliendo con un famoso actor mexicano y se pensó que podría estar acompañada de él, pero no fue así.

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