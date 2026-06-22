Ella es Tatiana Céspedes, la esposa de José Manuel Restrepo, próximo vicepresidente de Colombia

José Manuel Restrepo fue elegido vicepresidente este 21 de junio, según el primer conteo de votos. Durante su discurso, estuvo acompañado y respaldado por su esposa y sus hijos.

En medio de este resultado, los internautas se han preguntado por la vida personal del académico, en especial por quiénes hacen parte de su familia.

José Manuel Restrepo es un académico reconocido y ha sido rector de prestigiosas universidades tales como la Universidad del Rosario, el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), entre otras.

¿Quién es la esposa de José Manuel Restrepo?

Tatiana Céspedes es la esposa del vicepresidente electo de Colombia. Es abogada comercial egresada de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho Comercial. Actualmente, dirige una firma enfocada en asesorar a sus clientes en temas como propiedad intelectual y registros marcarios.

De igual manera, Tatiana Céspedes ha liderado proyectos sociales con fundaciones como el Centro de Integro y Protección del Niño (CRAN) para apoyar a los niños del país y la Fundación Dejamos Huellas que se encarga de apoyar a mujeres en condición de vulnerabilidad en Bogotá.

José Manuel Restrepo es el nuevo vicepresidente electo de las Elecciones Presidenciales de Colombia del 2026 (JOAQUIN SARMIENTO / AFP).

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¿Cómo se conocieron José Manuel Restrepo y su esposa?

De acuerdo con algunas entrevistas, se conoce que Céspedes llegó a la vida de Restrepo por medio de una amiga de la universidad, quien los presentó en una cita a ciegas cuando Restrepo regresaba a Colombia luego de una larga temporada en Londres.

Después de esta primera cita, la pareja sostuvo un noviazgo de 4 años, pues ella se enamoró de él por su prudencia e inteligencia. Posteriormente, Restrepo le pidió matrimonio al terminar una cena romántica en la casa de un amigo. Actualmente llevan 25 años de casados.

¿Cuántos hijos tiene José Manuel Restrepo?

Durante su matrimonio han tenido tres hijos: Alejandro, Julián, y María. Tatiana Céspedes cuenta que las actividades favoritas de su esposo son jugar fútbol con los niños e inculcarle el amor por la literatura a María.

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¿Cómo apoyó Tatiana Céspedes a José Manuel Restrepo tras su victoria?

Tras recibir los resultados del primer conteo, Tatiana Céspedes expresó su apoyo a su esposo con una publicación en la que aparece con toda su familia. Además, agradeció a todos los colombianos por la confianza depositada en la democracia.