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Jugador de Curazao causa furor en el Mundial tras su parecido físico con el ‘Pibe’ Valderrama, ¿quién es?

Tahith Chong llamó la atención en el Mundial 2026 por su parecido físico con Carlos Valderrama.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Tahith Chong es comparado con el Pibe Valderama
Tahith Chong se vuelve tendencia por su parecido físico con Carlos Valderrama. (Foto: AFP)

Tahith Chong es tendencia en el Mundial de la FIFA 2026 por el parecido físico que muchos usuarios en redes sociales han señalado con el exfutbolista colombiano Carlos “el Pibe” Valderrama.

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¿Por qué Tahith Chong es comparado con el ‘Pibe’ Valderrama en el Mundial 2026?

La imagen del jugador de Curazao ha llamado la atención luego de que los usuarios en redes sociales comparan su look con el del emblemático cabello del Pibe Valderrama.

Y es que el jugador en los últimos días ha tenido un gran rendimiento en la Copa del Mundo tras sumar puntos importantes para su selección en el grupo en el que están también están los combinados de Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

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Pese a que en el primer encuentro Curazao cayó goleado ante Alemania y se pudo recuperar ante Ecuador y sumó su primer punto en los Mundiales.

Tahith Chong es comparado con el Pibe Valderama
Tahith Chong se vuelve tendencia por su parecido físico con Carlos Valderrama. (Foto: AFP)

Tahith Chong contra Alemania, aunque jugó bien el jugador solo llamó la atención en el partido contra Ecuador que se llevó a cabo este fin de semana cuando las redes empezaron a comparar su afro voluminoso con el del legendario futbolista colombiano.

¿Quién es Tahith Chong, jugador comparado con el ‘Pibe’ Valderrama en el Mundial 2026?

Tahith Chong es un futbolista profesional nacido en Willemstad, Curazao, el 4 de diciembre de 1999.

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Se desempeña principalmente como extremo, aunque también puede jugar como mediapunta o volante ofensivo.

Inició su formación en las divisiones juveniles del Feyenoord y posteriormente fue fichado por el Manchester United, donde jugó en las categorías inferiores.

Tahith Chong es comparado con el Pibe Valderama
Tahith Chong se vuelve tendencia por su parecido físico con Carlos Valderrama. (Foto: AFP)

En el Mundial 2026, juega con la selección de Curazao, donde ha llamado la atención por su estilo de juego ofensivo y su presencia en ataque.

Además de ser comparado físicamente con Carlos “el Pibe” Valderrama, juega como mediocampista y ha generado comentarios similares a los que en su momento tuvo el exjugador colombiano.

El denominado en redes como el ‘Pibe’ Valderrama curazoleño jugará con la selección de Curazao su último partido de la fase de grupos en el Mundial 2026 el próximo 25 de junio a las 3:00 p.m., cuando enfrente a Costa de Marfil.

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