Hincha de República del Congo se volvió viral tras bailar en el partido ante Portugal

Un hincha de la Selección de República del Congo se volvió viral en las redes sociales tras protagonizar un divertido baile y una manera peculiar de vestir durante el enfrentamiento de su equipo contra la Selección de Portugal.

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¿Cuándo fue el partido de República del Congo contra Portugal?

El pasado miércoles 17 de junio se disputó el partido entre la Selección de República del Congo y la Selección de Portugal. Se trataba de la primera jornada del Grupo K, donde también pertenece la Selección Colombia.

El partido se disputó en el área metropolitana de Nueva York/Nueva Jersey, una de las sedes de la Copa Mundial 2026. Miles de aficionados de ambas selecciones asistieron al estadio con el fin de alentar a sus equipos. Sin embargo, fue más notoria la presencia de los hinchas congoleños.

El marcador terminó con un empate de 1 a 1, con un gol del portugués João Neves en el minuto 6 y un gol del congoleño Yoane Wissa al minuto 45 + 5.

Así fue la celebración del gol de República del Congo contra Portugal (Foto de AFP/Alex Slitz)

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¿Cuál fue el primer Mundial al que asistió República del Congo?

La primera vez que la República Democrática del Congo asistió a un Mundial fue en 1974, cuando el país competía bajo el nombre de Zaire. En ese año, el torneo se disputó en Alemania Occidental. En aquella participación compartió grupo con Escocia, Yugoslavia y Brasil. Sin embargo, perdieron en los 3 partidos de fases de grupo.

Tras aquella participación, la Selección tuvo que esperar 52 años para volver a competir en un Mundial; siendo el del 2026 el próximo al que fueron clasificados, ya bajo el nombre de República Democrática del Congo.

Partido de Portugal VS. República del Congo (Foto de AFP/Lars Baron)

¿Por qué el hincha de República del Congo se volvió viral?

Es normal observar celebraciones alegres entre los hinchas de República del Congo, ya que hace parte de su cultura como país; muchos de ellos utilizan camisetas, banderas, pintura facial y accesorios con los colores azul, rojo y amarillo de la bandera.

Uno de los miles de fanáticos del país africano, que asistió al partido contra Portugal, se hizo viral gracias a su peculiar forma de vestir, bailar y celebrar el juego de su equipo, incluso después de que se acabara el partido.

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En múltiples ocasiones, el congoleño fue captado saltando eufóricamente sobre las tribunas del estadio alrededor de varios de sus compatriotas, quienes también celebraban alegres con banderas y sombreros.

Muchos de los internautas aprovecharon la oportunidad de utilizar el video y referirse a que esa sería la manera en la que les gustaría celebrar los goles durante el mundial o, en general, celebrar el torneo.