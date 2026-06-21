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Tras presunta ruptura con Mike, Greeicy habla sobre sus sentimientos por Tini: "La amo de verdad"

Greeicy también dejó claro que Tini es una de las mujeres que más admira desde hace muchos años.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Qué dijo Greeicy sobre sus sentimientos por Tini tras supuesta ruptura con Mike Bahía
Qué dijo Greeicy sobre sus sentimientos por Tini tras supuesta ruptura con Mike Bahía/ AFP: Frazer Harrison

Durante las últimas semanas, el nombre de la cantante argentina Tini Stoessel, más conocida en el mundo artístico como Tini, se ha visto fuertemente vinculado con la cantante caleña Greeicy Rendón, luego de que ella confirmara en una entrevista internacional que estaba teniendo sentimientos de pareja hacia ella.

Greeicy también reveló que lleva muchos años admirando a Tini
Greeicy también reveló que lleva muchos años admirando a Tini /AFP:Gabe Ginsberg

En medio de su "confesión", la actriz también reveló que había terminado su relación de más de 14 años con Mike Bahía, con quien está comprometida en matrimonio y quien es el papá de su hijo Kai.

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¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre sus sentimientos por Tini?

En medio del video que se hizo rápidamente viral en redes sociales, las posturas de los fanáticos no tardaron en llegar, cuestionando si de verdad podría haber una relación más allá de la amistad entre las cantantes, que por años se mostraron muy cercanas y enamoradas de sus respectivas parejas.

Precisamente se viralizó un nuevo video que muchos interpretaron como respuesta a esa pregunta y es donde Greeicy ratifica que de verdad ama a Tini, que la admira, pero deja claro que es un plano de amistad. Esto, después de que el conductor del podcast le preguntara si prefería a Tini o a Emilia.

"Ay, Tini. A Tini la amo, la conozco hace mucho tiempo, colaboré con ella, no solamente es una artista a la que admiro, sino que la amo porque es amiga de verdad, somos parcerísimas, entonces la amo de verdad", expresó Greeicy.

¿Por qué Greeicy Rendón dijo que había terminado con Mike Bahía y que estaba enamorada de Tini?

En medio de la entrevista, se le propone a la también creadora de contenido crear un clip loco donde den una fake news a los internautas sobre el tema que quisieran. Eligieron fingir una noticia de supuesta ruptura donde Tini era la manzana de la discordia como experimento para demostrar que la gente no consumía los videos completos.

Como la buena actriz que es, Greeicy entró en personaje y llevó a cabo el plan, pero todo terminó entre risas, desmintiendo alguna crisis en su relación y dejando claro que, para su fortuna, goza de una relación muy estable con su pareja.

Greeicy deja claro que todo hizo parte de una fake news intencional para el podcast
Greeicy deja claro que todo hizo parte de una fake news intencional para el podcast/ AFP: Noam Galai

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