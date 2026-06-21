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La razón por la que Georgina no acompañó a Cristiano Ronaldo al Mundial: ¿hay crisis?

La ausencia de Georgina en el debut de Cristiano Ronaldo desató rumores sobre su relación.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
¿Por qué Georgina Rodríguez no acompañó a Cristiano en el Mundial?
Georgina revela por qué no fue al Mundial La ausencia de Georgina Rodríguez despertó especulaciones que aumentaron en redes sociales. (Imagen de AFP)

La ausencia de Georgina Rodríguez en el debut de Cristiano Ronaldo con Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado todo tipo de especulaciones, hasta mencionaron unja posible crisis amorosa. Y la pregunta ahora es si la empresaria y modelo estará en los siguientes encuentros del astro del fútbol: el 23 de junio frente a Uzbekistán y el 27 contra Colombia.

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¿Por qué Georgina no acompañó a Cristiano Ronaldo en su debut en el Mundial?

Días después de que Portugal empatará frente a Congo en su debut, Georgina subió imágenes que mostrarían las razones familiares de su ausencia.

Rodríguez estuvo en su residencia en Arabia Saudita junto a sus hijos. El 13 de junio celebró el noveno cumpleaños de sus mellizos, Eva y Mateo. Para esto, la reconocida modelo organizó una gran fiesta privada con juegos infantiles.

La pequeña hija de Georgina Rodríguez conquista redes con su tierna reacción a su madre
Hija de Georgina Rodríguez derrite corazones al llamar “la mejor madre” a su mamá. (Foto: AFP)

A penas unos días después, mientras Cristiano debutaba en su sexto mundial, Georgina celebraba el cumpleaños de Cristiano Ronaldo Jr., quien festejó su cumpleaños 16 con mariachis y acompañado de sus amigos. De hecho, ese detalle mexicano llamó la atención en las redes, donde los comentarios sobre la posibilidad de que la mamá del joven fuera latina tomó fuerza.

“Aunque midas casi 2 metros, siempre serás mi niño pequeño. Te deseo una vida llena de amor, salud y éxitos, y que nunca pierdas ese corazón tan noble que te hace especial. Mamá, papá y hermanos, te amamos”, fueron las palabras que Georgina le dedicó al hijo mayor del futbolista.


Los seguidores de Georgina creen que la mujer viajará pronto, en compañía de sus hijos, para alentar al CR7 en esta Copa del Mundo.

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¿Cuál fue la batalla legal que ganó Georgina Rodríguez?

En medio de esas especulaciones, se conoció que Georgina Rodríguez y su hermana, Ivana, ganaron un pleito judicial en contra de su hermanastra, Patricia, en España. De acuerdo con los medios internacionales, las hermanas Rodríguez recibirían una millonaria indemnización.

Georgina Rodríguez emociona al mostrar su nuevo look
Georgina Rodríguez emociona al mostrar su nuevo look. (Foto: Ronda Churchill / AFP)

La demanda se dio luego de que Patricia, en 2023, diera unas declaraciones en contra de la pareja de Cristiano Ronaldo en un medio español sobre algunos asuntos relacionados con la muerte de su padre. Esas palabras habrían vulnerado el honor de las hermanas Rodríguez, de acuerdo con la jueza española.

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La hermanastra habría dicho que sus hermanas no le habían entregado las cenizas de su padre, quien falleció en 2020, y tampoco le prestaban ayuda económica a pesar de conocer su situación de precariedad.

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