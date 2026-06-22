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Shakira fue captada con misterioso hombre en pleno partido; le dio un beso

Durante el partido entre Argentina y Austria, las cámaras enfocaron a Shakira recibiendo un beso de un hombre que muchos no lograron identificar.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Shakira llamó la atención en el Mundial 2026 tras ser captada recibiendo un beso
Shakira llamó la atención en el Mundial 2026 tras ser captada recibiendo un beso (Foto freepik) (Foto Mireya Acierto / AFP)

Shakira volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, aunque esta vez no fue por su música ni por los rumores sobre su vida amorosa.

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La cantante colombiana llamó la atención durante el partido entre Argentina y Austria en el Mundial 2026, luego de que las cámaras la enfocaran en las tribunas protagonizando un momento que rápidamente se hizo viral.

Las imágenes mostraban a una persona, que estaba sentada al lado de la barranquillera, acercándose para darle un beso, situación que generó todo tipo de especulaciones entre los usuarios que seguían la transmisión.

Shakira fue captada recibiendo un beso durante el partido entre Argentina y Austria
Shakira fue captada recibiendo un beso durante el partido entre Argentina y Austria (Foto Jesse Grant / AFP)

¿Quién era el hombre que besó a Shakira durante el partido?

Todo ocurrió mientras las cámaras captaban a diferentes celebridades presentes en el estadio. Cuando apareció Shakira en pantalla, un joven se inclinó para darle un beso, lo que provocó que cientos de personas comenzaran a preguntarse quién era el misterioso acompañante de la barranquillera.

Sin embargo, la respuesta fue mucho más sencilla de lo que muchos imaginaban.

El hombre que aparecía junto a Shakira era en realidad Milán, su hijo mayor, fruto de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué.

A pesar de ello, el video se volvió viral rápidamente debido a la confusión inicial de varios usuarios, quienes pensaron que se trataba de una nueva pareja sentimental de la cantante.

Muchos comentarios en redes sociales reflejaron la sorpresa de quienes no reconocieron al joven en un primer momento, especialmente porque Milán ya no luce como el niño que el público conoció años atrás.

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¿Quién es el supuesto novio de Shakira?

La confusión volvió a poner sobre la mesa los recientes rumores que vinculan sentimentalmente a Shakira con el actor mexicano Manuel García Rulfo.

El intérprete, nacido en Guadalajara, México, ha construido una destacada carrera en Hollywood participando en producciones como Los siete magníficos, Viudas, Greyhound y la popular serie de Netflix The Lincoln Lawyer.

Durante las últimas semanas, diversas imágenes han circulado en redes sociales mostrando a ambos en espacios similares en Los Ángeles. También se ha viralizado un video en el que, supuestamente, aparecen compartiendo un momento juntos en un establecimiento de esa ciudad.

Estas publicaciones han generado especulaciones sobre una posible relación sentimental entre la cantante y el actor.

No obstante, hasta el momento ni Shakira ni Manuel García Rulfo han confirmado que exista un romance entre ellos. Por ahora, todo continúa siendo parte de los rumores que rodean la vida personal de la artista colombiana.

Mientras tanto, el video del beso en el estadio terminó demostrando que el supuesto "misterioso hombre" no era un nuevo amor, sino su hijo Milán acompañándola durante el encuentro mundialista.

Shakira y Miguel García Rulfo posible romance
Las imágenes de Shakira con reconocido actor que tienen a todos hablando de un romance. (Foto Cindy Ord / AFP) (Foto Charly Triballeau / AFP)
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