Yaya Muñoz causó revuelo al opinar sobre la polémica de Andrea Valdiri y su fan: "me encantó"

La polémica protagonizada por Andrea Valdiri y un seguidor continúa generando reacciones en redes sociales. Esta vez fue Yaya Muñoz quien decidió pronunciarse sobre lo ocurrido y compartir su opinión sobre la decisión que tomó la creadora de contenido.

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¿Qué pasó entre Andrea Valdiri y su fan?

En días recientes, Andrea Valdiri se convirtió en tema de conversación luego de compartir una serie de mensajes que recibió por parte de un seguidor tras expresar públicamente su postura política durante la actual temporada electoral.

Según mostró la creadora de contenido en sus historias de Instagram, el usuario no solo cuestionó sus opiniones, sino que también envió comentarios ofensivos dirigidos hacia ella y sus hijas.

Seguidor de Andrea Valdiri llama la atención en redes / (Foto de Canal RCN y Freepik)

Ante esta situación, Valdiri respondió pidiendo respeto y aseguró que, si el hombre mantenía esa actitud, estaba dispuesta a buscarlo para que le dijera esas mismas palabras en persona.

Lejos de retractarse, el seguidor le respondió que podía hacerlo y que le daría la cara. Posteriormente, Andrea se dirigió hasta la casa del usuario, explicando su inconformidad frente a que algunas personas utilizaran las redes sociales para atacar a otros.

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Cuando llegó al lugar, el seguidor terminó ofreciendo disculpas y afirmó que se había arrepentido de los mensajes que había enviado.

Aunque aceptó las excusas, Andrea manifestó que tiene la intención de interponer acciones legales, argumentando que este tipo de situaciones no deberían quedar sin consecuencias.

Andrea Valdiri enfrentó a un seguidor en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre Andrea Valdiri?

A través de sus historias de Instagram, Yaya Muñoz decidió compartir su opinión sobre el caso y dejó claro que estuvo de acuerdo con la decisión tomada por Andrea Valdiri.

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Durante su intervención, la creadora de contenido aseguró que le gustó la manera en que Andrea manejó la situación. Según explicó, muchos creen que pueden decir cualquier cosa detrás de un celular, pero cuando llega el momento de responder por sus palabras, cambian de actitud.

Yaya también confesó que ella también ha sentido frustración por comentarios que recibe y que, en ocasiones, ha querido enfrentar personalmente a quienes los escriben. Por ello, afirmó que Andrea tuvo una determinación que ella misma reconoce no haber tenido hasta ahora.

Finalmente, señaló que este tipo de situaciones podrían servir como una reflexión para quienes utilizan las redes sociales para atacar a los demás, pues considera que cada comentario tiene consecuencias y que el respeto debe mantenerse incluso cuando existen diferencias de opinión.