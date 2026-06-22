Westcol vivió angustiante momento mientras hacía una transmisión en vivo: ¿qué pasó?

El reconocido streamer e influenciador paisa, Westcol, vivió un angustiante momento mientras transmitía en vivo desde su casa en Medellín.

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Westcol es uno de los creadores de contenido más populares y polémicos actualmente en Colombia. Es conocido por tener un estilo directo y sin filtros en las redes sociales. Gran parte de su personalidad proviene de que comparte aspectos de su vida personal como sus lujosos carros, viajes, entre otros.

Actualmente, el paisa se dedica a hacer transmisiones en vivo, además de tener varios negocios alternos como su proyecto músical “W SOUND”, marcas de ropa, restaurantes y bares.

Westcol se dedica a hacer transmisiones en vivo, entre otras cosas (Foto de AFP/Tommaso Boddi)

¿Qué le pasó a Westcol durante una transmisión en vivo?

El pasado domingo 21 de junio, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, generando miles de comentarios y posturas políticas entre los creadores de contenido del país.

Días previos a la jornada electoral, Westcol fue uno de los influenciadores que más habló y opinó sobre las propuestas del candidato de su preferencia; lo cual, dividió notoriamente su público.

Una vez los resultados de las votaciones se conocieron, Westcol inició una transmisión en vivo hablando de su punto de vista de lo ocurrido. Durante varios minutos, el influenciador mencionó todo aquello con lo que estaba de acuerdo y desacuerdo de la jornada y las campañas presidenciales.

El momento angustiante inició, cuando Westcol leyó un comentario de uno de sus seguidores, donde le advirtieron que alguien le estaba apuntando con un rayo láser a través de la ventana de la habitación donde se encontraba transmitiendo.

Momento de pánico que sufrió Westcol durante una transmisión en vivo (Foto de Freepik)

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¿Cuál fue la reacción de Westcol al leer el comentario de su seguidor?

Una vez que Westcol se cercioró de que efectivamente había un rayo láser de color verde en su habitación, reaccionó con miedo y con intriga de saber de dónde provenía:

Ay, papi, que miedo (…) espérate que me están apuntando

Esas fueron las palaras que utilizó el creador de contenido mientras les hablaba a sus seguidores a través de la pantalla de su computador. Además, mencionó que contaba con algunos elementos de seguridad dentro de su casa y, que eso, le daba tranquilidad:

Yo tengo ese vidrio blindado, menos mal. De verdad ese láser tan raro, que susto, ¿será que cierro la cortina? No, pero ese vidrio igual está polarizado, no se ve nada desde afuera

Luego de que pasara el susto, Westcol señaló que lo sucedido podría tener relación con el tema que estaba comentando previamente.