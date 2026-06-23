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Valentino Lázaro sorprende al revelar quiénes sí llegaron al yate tras La casa de los famosos Colombia

Valentino Lázaro se mostró en Cartagena y reveló quiénes llegaron al yate tras La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Revelan quiénes llegaron al yate de Valentino Lázaro tras La casa de los famosos Colombia.
Tras las ausencias, Valentino Lázaro revela quiénes llegaron al yate en Cartagena. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Valentino Lázaro apareció en Cartagena generando expectativa luego de mostrarse en sus redes sociales antes del encuentro que tendría con varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué mostró Valentino Lázaro antes del encuentro con los exparticipantes de La casa de los famosos?

El creador de contenido compartió a través de sus redes sociales que ya estaba en la ciudad amurallada en el que tendrán un paseo en yate, el cual había planeado para que los del top 8 celebraran tras terminar la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Valentino mostró en una de sus historias que se encontraba acompañado de Nicolás Arrieta, mientras decía que estaba a la espera de los otros exparticipantes.

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En otra historia mostró la llegada de Alexa Torrex, quien en un ascensor mostró su outfit a los seguidores de Valentino.

Revelan quiénes llegaron al yate de Valentino Lázaro tras La casa de los famosos Colombia.
Tras las ausencias, Valentino Lázaro revela quiénes llegaron al yate en Cartagena. (Foto: Canal RCN)

Este encuentro ha generado gran interés entre los seguidores de la temporada quienes siguen expectantes por conocer quien más va a llegar pues como bien se conoce varios salieron con fuertes diferencias, razón por la cual muchos no asistirán.

Por un lado, se espera la llegada de Alejandro Estrada, ganador de La casa de los famosos Colombia, quien al terminar el reality se mostró distante con Alexa y Tebi, e incluso dejaron de seguirse en redes sociales.

¿Quiénes cancelaron el viaje en yate de Valentino Lázaro tras La casa de los famosos?

Recientemente, Valentino Lázaro sorprendió al revelar quiénes no irán al viaje en yate tras La casa de los famosos Colombia en una reciente transmisión en vivo que hizo.

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Durante el en vivo, Valentino contó que Mariana Zapata, Juanda Caribe y Campanita no asistirían al encuentro porque tenían otros compromisos.

Sin duda, esto generó especulaciones que en realidad no asisten por la discordia que existe entre Beba y Mariana Zapata.

Revelan quiénes llegaron al yate de Valentino Lázaro tras La casa de los famosos Colombia.
Tras las ausencias, Valentino Lázaro revela quiénes llegaron al yate en Cartagena. (Foto: Canal RCN)

Además, que Tebi Bernal tampoco iría por su inconveniente con Alexa y su expareja Alejandra Salguero.

No obstante Valentino en el live habló que tras la poca confirmación que recibió del top 8 decidió meter a otros exparticipantes de La casa como a Nicolás Arrieta, Johanna Fadul y Sofía Jaramillo.

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