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Cristiano Ronaldo tuvo inesperada reacción cuando le mencionaron a Messi tras la goleada de Portugal

Cristiano Ronaldo sorprendió con su reacción luego de ser consultado sobre Messi tras la victoria de Portugal a Uzbekistán.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Cristiano Ronaldo evitó responder una pregunta sobre Messi tras la victoria de Portugal
Cristiano Ronaldo reaccionó cuando le preguntaron por Messi después del partido ante Uzbekistán. (Fotos: AFP)

Cristiano Ronaldo se apoderó de las tendencias luego de reaccionar de manera sorpresiva cuando le preguntaron por Lionel Messi luego de la goleada que le metió Portugal a Uzbekistán en el Mundial 2026.

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¿Por qué Cristiano Ronaldo evitó responder una pregunta sobre Messi?

El capitán de Portugal anotó dos de los cinco goles con los que Portugal derrotó a la selección de Asia Central en Houston, Texas.

Todo ocurrió después de que el delantero portugués firmara una actuación histórica al convertirse en el primer futbolista en marcar goles en seis Copas del Mundo diferentes.

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Sin embargo, la atención se trasladó fuera del campo cuando un periodista mencionó el nombre de Messi durante una ronda de preguntas.

Cristiano Ronaldo evitó responder una pregunta sobre Messi tras la victoria de Portugal
Cristiano Ronaldo reaccionó cuando le preguntaron por Messi después del partido ante Uzbekistán. (Foto: AFP)

Cristiano Ronaldo fue consultado en la zona mixta sobre Lionel Messi, pero decidió no responder la pregunta.

El video sin duda se volvió viral donde muchos reaccionaron a la actitud que tuvo el famosos jugador.

El reportero apenas alcanzó a decir que el argentino había anotado dos goles en el partido anterior cuando Ronaldo hizo un gesto de incomodidad y prefirió darle la palabra a otro periodista.

Aunque Cristiano Ronaldo no explicó los motivos de su decisión, sí dejó claro que no estaba dispuesto a contestar cualquier pregunta. Cuando el periodista intentó insistir, el portugués respondió con una advertencia.

“Depende de la pregunta, si no, no te respondo”, dijo el delantero antes de continuar con la atención a otros medios de comunicación.

¿Cómo quedó Portugal y cuándo enfrentará a Colombia en el Mundial 2026?

Como bien se conoce Portugal está en el mismo grupo de Colombia en el Mundial de fútbol y en el debut ya había sido objeto de críticas luego de su actuación contra el Congo.

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No obstante, en el segundo partido que fue hoy, 23 de junio, contra Uzbekistán logró ganarle 5-0, con dos goles de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo evitó responder una pregunta sobre Messi tras la victoria de Portugal
Cristiano Ronaldo reaccionó cuando le preguntaron por Messi después del partido ante Uzbekistán. (Foto: AFP)

Las otras anotaciones llegaron por intermedio de Nuno Mendes, Rafael Leão y un autogol de Abdukoir Khusanov. Por el conjunto uzbeko descontó Azizjon Ganiev.

Con este resultado, Portugal alcanzó cuatro puntos y quedó como líder parcial del Grupo K, a la espera del resultado entre Colombia y República Democrática del Congo.

Ahora, toda la atención está puesta en el próximo reto de Portugal que enfrentará a Colombia el sábado 27 de junio a las 6:00 p. m., hora colombiana, en Miami.

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