Daniela Ospina causó sensación tras video previo al partido de Colombia contra Congo en el Mundial

Daniela Ospina captó la atención de sus millones de seguidores tras compartir un video en el que mostró cómo se prepara para apoyar a la Selección Colombia.

Como bien se conoce la Tricolor se enfrentará a República Democrática del Congo en el Mundial de fútbol 2026, este martes, 23 de junio, a las 9:00 p. m. en el estadio Akron de Guadalajara, México.

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¿Qué mostró Daniela Ospina antes del partido de Colombia contra Congo?

La empresaria colombiana, quien actualmente reside en Miami, publicó un video en el que apareció vistiendo una camiseta en honor a la Selección a ritmo de la canción ‘Reguetón House’, de Ryan Castro.

Al final del video Daniela Ospina también mostró a su esposo, el actor y cantante Gabriel Coronel, y su hijo Lorenzo, quien se llevó toda la atención de sus millones de seguidores tras lucir la camiseta de la Selección.

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Sin duda, Daniela Ospina se mostró emocionada previo al encuentro deportivo en el que Colombia tendrá su segundo encuentro con un rival complejo para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Daniela Ospina impactó con su look y apoyo a Colombia en la previa del partido mundialista. (Foto: AFP)

Tras el video muchos usuarios reaccionaron con elogios por la belleza de Daniela Ospina y también dejaron mensajes relacionados con el marcador que podrá tener el partido que será esta noche y el cual será transmitido por el Canal RCN.

¿Cuál es la relación de Daniela Ospina con la Selección Colombia?

Daniela Ospina mantiene una relación cercana con el fútbol colombiano. Como se conoce, es hermana del arquero David Ospina, una ficha importante de la Selección Colombia.

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Además de ser hermana de David Ospina, Daniela también mantiene un vínculo con James Rodríguez, ya que ambos fueron pareja durante varios años y son padres de Salomé Rodríguez.

Daniela Ospina impactó con su look y apoyo a Colombia en la previa del partido mundialista. (Foto: AFP)

Actualmente, James Rodríguez es una de las principales figuras de Colombia en el Mundial 2026 y ha contado con el acompañamiento de su hija Salomé en algunos de los compromisos disputados por la selección.

Mientras la expectativa crece por el duelo entre Colombia y República Democrática del Congo, Daniela Ospina se sumó a los miles de colombianos que viven la emoción de una Copa del Mundo que solo se disputa cada cuatro años.