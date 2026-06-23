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Este será el uniforme de la Selección Colombia para su segundo partido en el Mundial 2026

La Selección Colombia ya definió el uniforme que utilizará para enfrentar a República Democrática del Congo en su segundo partido del Mundial 2026

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La Tricolor estrenará este uniforme frente a RD del Congo en el Mundial 2026
Este será el uniforme de la Selección Colombia para su próximo reto mundialista (Foto Raul Arboleda / AFP)

La Selección Colombia está lista para disputar su segundo partido en el Mundial 2026, donde se enfrentará a República Democrática del Congo en un encuentro clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

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La Tricolor llega motivada después de su victoria 3-1 frente a Uzbekistán en el debut mundialista, resultado que la dejó en los primeros lugares de su grupo y aumentó la ilusión de los hinchas colombianos de ver al equipo avanzar lo más lejos posible en la competencia.

A pocas horas del compromiso, también se conoció cuál será el uniforme que utilizará Colombia para este importante encuentro.

Así será la camiseta de Colombia para su segundo partido en el Mundial 2026
La Tricolor estrenará este uniforme frente a RD del Congo en el Mundial 2026 (Foto Leonardo Fernandez / AFP)

¿Cuál será la camiseta que usará la Selección Colombia en el partido contra RD del Congo?

A través de las redes sociales oficiales de la Selección Colombia se confirmó el uniforme que vestirá el equipo dirigido por el equipo para enfrentar a República Democrática del Congo.

A diferencia del partido frente a Uzbekistán, en el que Colombia utilizó su uniforme alternativo de color azul, para este encuentro la Tricolor volverá a vestir su tradicional camiseta amarilla.

Esta prenda forma parte de la nueva colección presentada para el Mundial 2026 y está inspirada en el realismo mágico, uno de los elementos culturales más representativos de Colombia.

El diseño incluye mariposas amarillas, un símbolo que busca representar la esperanza, la transformación, la identidad colombiana y la capbacidad de soñar en grande.

La camiseta también pretende destacar la riqueza cultural del país y transmitir un mensaje de orgullo nacional a través de uno de los símbolos más reconocidos de la literatura colombiana.

Para completar el uniforme, los jugadores utilizarán pantaloneta blanca y medias rojas, manteniendo los colores tradicionales que han acompañado históricamente a la Selección Colombia.

Por su parte, el arquero saltará al campo con un uniforme completamente verde.

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¿Por qué este partido es tan importante para Colombia?

El compromiso frente a República Democrática del Congo podría acercar a Colombia a la clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026.

Una victoria permitiría a la Tricolor mantenerse en los primeros lugares de su grupo y llegar con mayor tranquilidad al último encuentro de la fase inicial.

La posición final que obtenga Colombia en su grupo será determinante, ya que definirá el camino que tendrá en las rondas eliminatorias y los posibles rivales que enfrentará en la búsqueda de avanzar en el torneo.

La mejor participación histórica de Colombia en una Copa del Mundo llegó en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final.

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¿A qué hora es el partido de Colombia contra República Democrática del Congo?

El encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo se disputará a las 9:00 p.m. (hora de Colombia).

Los aficionados podrán seguir toda la cobertura a través de Canal RCN, su aplicación oficial y las plataformas digitales del canal.

Revelan la camiseta que usará Colombia contra República Democrática del Congo en el Mundial 2026
La Selección Colombia volverá a vestir de amarillo: este será su uniforme ante RD del Congo (Foto Omar Vega / AFP)
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