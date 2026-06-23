Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cristiano Ronaldo marcó hito en el Mundial 2026; su primer gol causó furor entre los fans

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, generó todo tipo de comentarios al protagonizar un memorable momento en el Mundial 2026.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Cristiano Ronaldo hizo primer gol en el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo marcó hito en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, continúa generando conversación en redes sociales debido a su participación en el Mundial 2026. El desempeño del futbolista ha dado de que hablar, en especial tras su participación en el partido contra Uzbekistán.

Artículos relacionados

¿Cuánto quedó el partido Portugal vs Uzbekistán?

El partido de Portugal vs Uzbekistán se llevó a cabo el 23 de junio en el Houston Stadium. El encuentro dejó como ganador a Portugal, quien venció a su rival 5 – 0.

  • Min 6: Cristiano Ronaldo (asistencia de Cancelo)
  • Nuno Mendes, con un tiro libre
  • Cristiano Ronaldo (su segundo, doblete)
  • Autogol de Nematov
  • Rafael Leão, ya en el segundo tiempo
¿Cuánto quedó el partido Portugal vs Uzbekistán?
Cristiano Ronaldo llamó la atención en el partido Portugal vs Uzbekistán / (Foto de AFP)

Con este resultado, Portugal consiguió su primera victoria del torneo tras haber empatado en su debut ante la República Democrática del Congo, mientras que Uzbekistán sufrió su segunda derrota. Cristiano llegó así a 10 goles en Copas del Mundo con su doblete.

Artículos relacionados

Ahora Portugal cierra el grupo enfrentando a Colombia, así que ese partido va a ser clave para ambas selecciones.

¿Cómo fue el primer gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

El primer gol de Cristiano Ronaldo se dio al minuto 6 del encuentro frente a Uzbekistán. Todo ocurrió cuando el futbolista aprovechó una acción ofensiva de Portugal para enviar el balón al fondo de la red.

¿Cómo fue el primer gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?
Así fue el primer gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

La asistencia fue de João Cancelo, quien remató frente al marco con un centro que dejó sin posibilidades al guardameta uzbeko. El centro cayó a media altura desde la derecha y CR7 apareció en el primer palo para definirlo ante la débil respuesta de los defensas rivales.

Artículos relacionados

Uno de los detalles que llama la atención es que, con ese gol, Cristiano se convirtió en el primer jugador en la historia en anotar en seis Mundiales diferentes (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Los internautas destacan que se trata de un récord histórico ya que Messi, pese a también haber jugado seis Copas del Mundo, no logró marcar con Argentina en Sudáfrica 2010.

Después de ese gol, Ronaldo no se quedó ahí: a los 38 minutos del primer tiempo definió de derecha para poner el 3-0, completando un doblete en el partido, que Portugal terminó ganando con autoridad tras su empate inicial 1-1 ante RD Congo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Omar Murillo sorprendió con una revelación sobre un nuevo comienzo Omar Murillo

Omar Murillo llamó la atención tras revelar un nuevo comienzo: ¿es con un hombre?

Omar Murillo causó reacciones en redes una vez más, tras revelar fotos en sus redes anunciando un nuevo comienzo.

Video reveló a la mujer que acompañó a James Rodríguez previo al partido contra RD Congo James Rodríguez

James Rodríguez estuvo acompañado de llamativa mujer previo al partido contra RD Congo: video la delató

El video captó a la mujer que estuvo cerca a James Rodríguez previo al encuentro de la Selección Colombia.

Andrea Valdiri estalló tras nuevas declaraciones de su seguidor Andrea Valdiri

Andrea Valdiri rompió el silencio y tomó drástica decisión tras la polémica con su seguidor

Andrea Valdiri se pronunció tras el escándalo protagonizado con su seguidor y reveló que tomó fuerte medida.

Lo más superlike

Cristiano Ronaldo evitó responder una pregunta sobre Messi tras la victoria de Portugal Mundial de fútbol

Cristiano Ronaldo tuvo inesperada reacción cuando le mencionaron a Messi tras la goleada de Portugal

Cristiano Ronaldo sorprendió con su reacción luego de ser consultado sobre Messi tras la victoria de Portugal a Uzbekistán.

Shakira sobre la seleccion colombia Shakira

Shakira y la sorpresa que tiene preparada durante el partido de Colombia vs RD Congo en el Mundial 2026

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación