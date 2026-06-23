Cristiano Ronaldo marcó hito en el Mundial 2026; su primer gol causó furor entre los fans

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, continúa generando conversación en redes sociales debido a su participación en el Mundial 2026. El desempeño del futbolista ha dado de que hablar, en especial tras su participación en el partido contra Uzbekistán.

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¿Cuánto quedó el partido Portugal vs Uzbekistán?

El partido de Portugal vs Uzbekistán se llevó a cabo el 23 de junio en el Houston Stadium. El encuentro dejó como ganador a Portugal, quien venció a su rival 5 – 0.

Min 6: Cristiano Ronaldo (asistencia de Cancelo)

Nuno Mendes, con un tiro libre

Cristiano Ronaldo (su segundo, doblete)

Autogol de Nematov

Rafael Leão, ya en el segundo tiempo

Cristiano Ronaldo llamó la atención en el partido Portugal vs Uzbekistán / (Foto de AFP)

Con este resultado, Portugal consiguió su primera victoria del torneo tras haber empatado en su debut ante la República Democrática del Congo, mientras que Uzbekistán sufrió su segunda derrota. Cristiano llegó así a 10 goles en Copas del Mundo con su doblete.

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Ahora Portugal cierra el grupo enfrentando a Colombia, así que ese partido va a ser clave para ambas selecciones.

¿Cómo fue el primer gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

El primer gol de Cristiano Ronaldo se dio al minuto 6 del encuentro frente a Uzbekistán. Todo ocurrió cuando el futbolista aprovechó una acción ofensiva de Portugal para enviar el balón al fondo de la red.

Así fue el primer gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

La asistencia fue de João Cancelo, quien remató frente al marco con un centro que dejó sin posibilidades al guardameta uzbeko. El centro cayó a media altura desde la derecha y CR7 apareció en el primer palo para definirlo ante la débil respuesta de los defensas rivales.

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Uno de los detalles que llama la atención es que, con ese gol, Cristiano se convirtió en el primer jugador en la historia en anotar en seis Mundiales diferentes (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Los internautas destacan que se trata de un récord histórico ya que Messi, pese a también haber jugado seis Copas del Mundo, no logró marcar con Argentina en Sudáfrica 2010.

Después de ese gol, Ronaldo no se quedó ahí: a los 38 minutos del primer tiempo definió de derecha para poner el 3-0, completando un doblete en el partido, que Portugal terminó ganando con autoridad tras su empate inicial 1-1 ante RD Congo.