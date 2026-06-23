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Westcol salió en defensa de Andrea Valdiri tras polémica con un fan; su mensaje dio de qué hablar

Westcol se pronunció sobre Andrea Valdiri y respaldó su decisión de enfrentar a un seguidor tras los insultos que recibió.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Westcol salió en defensa de Andrea Valdiri tras polémica con un fan
Westcol reveló que opina de la polémica de Andrea Valdiri / (Foto de AFP y freepik)

La polémica entre Andrea Valdiri y un seguidor continúa generando reacciones entre figuras del entretenimiento digital. En esta ocasión, Westcol decidió compartir su opinión sobre lo ocurrido.

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¿Por qué Andrea Valdiri visitó la casa de un seguidor?

En los últimos días, Andrea se convirtió en tema de conversación luego de compartir una serie de mensajes que recibió por parte de un seguidor en redes sociales. Según mostró Valdiri, el usuario realizó comentarios ofensivos relacionados con sus opiniones políticas.

Además, la creadora de contenido mostró que también incluía ofensas hacia sus hijas, razón por la cual pidió respeto y anunció que buscaría al hombre para hablar directamente con él.

Andrea Valdiri llamó la atención en redes
Andrea Valdiri enfrentó a un seguidor en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

El caso tomó mayor relevancia cuando la creadora de contenido compartió el momento en que se dirigió hasta la vivienda del seguidor.

Al llegar al lugar, el usuario terminó ofreciendo disculpas y aseguró que se había arrepentido de los comentarios que había enviado. Aunque Andrea aceptó las excusas, manifestó que tiene la intención de adelantar acciones legales relacionadas con el caso.

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¿Qué dijo Westcol sobre Andrea Valdiri y la polémica con el seguidor?

Durante una transmisión en vivo, Westcol se refirió a la situación y expresó su respaldo a Andrea Valdiri. El creador de contenido aseguró que comprendía la reacción de la influenciadora, especialmente por los mensajes que también involucraban a su familia.

En medio de su intervención, Westcol afirmó que estaba de acuerdo con la decisión de confrontar al usuario y cuestionó que algunas personas criticaran a Valdiri por acudir hasta la vivienda del hombre mientras restaban importancia a los comentarios que él había realizado previamente.

¿Qué dijo Westcol sobre Andrea Valdiri y la polémica con el seguidor?
Westcol opinó sobre Andrea Valdiri y la polémica con el seguidor / (Fotos de AFP y Freepik)

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Asimismo, cuestionó la actitud que mostró el hombre cuando tuvo que responder personalmente por sus palabras.

"La pantalla los hace ver muy fuertecitos y en persona nadie hace nada (...) Si usted le tiene rabia a alguien, dígaselo en la cara", dijo.

Otro de los aspectos que cuestionó Westcol fue que el hombre realizara comentarios sobre las hijas de Andrea Valdiri mientras, según se conoció durante el encuentro, en su hogar se encontraba su pareja en estado de embarazo.

Las declaraciones del creador de contenido llamaron la atención de los internautas, quienes destacaron tanto su respaldo a Andrea como la cercanía y buena relación que han mostrado públicamente en diferentes ocasiones.

Aunque las palabras de Westcol fueron ampliamente compartidas, los internautas continúan a la expectativa de que Valdiri se pronuncie y comparta su opinión al respecto.

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