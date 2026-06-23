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James Rodríguez estuvo acompañado de llamativa mujer previo al partido contra RD Congo: video la delató

El video captó a la mujer que estuvo cerca a James Rodríguez previo al encuentro de la Selección Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Video reveló a la mujer que acompañó a James Rodríguez previo al partido contra RD Congo
Video reveló a la mujer que acompañó a James Rodríguez previo al partido contra RD Congo. (Foto AFP: Charly Triballeau).

James Rodríguez recibió un inesperado gesto de apoyo antes del partido de la Selección Colombia contra RD Congo, luego de que un video revelara la presencia de una llamativa mujer que acompañó al centrocampista en la previa del encuentro del Mundial de fútbol 2026.

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¿Quién es la mujer que acompañó a James Rodríguez en la previa de la Selección Colombia vs. Congo en el Mundial 2026?

Durante la noche del pasado lunes 22 de junio, los jugadores de la Selección Colombia compartieron un momento junto a su fanaticada tras llegar al lugar en el que se hospedarían previo a su encuentro deportivo contra República Democrática del Congo.

Tercera Copa del Mundo de James
El de 2026, es la tercer Copa del Mundo en la que participa James Rodríguez (Foto de AFP/Alfredo ESTRELLA)

Este momento no solo estuvo marcado por la emoción de los fanáticos, sino también por la presencia de su madre, María del Pilar Rubio Gómez, quien desde que inició el Mundial ha permanecido en México junto a los hijos del jugador: Salomé y Samuel.

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Así quedó evidenciado por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores. Allí se pudo ver a la madre de James mezclada entre la multitud que observaba a lo lejos a varios jugadores de la Tricolor, entre ellos el centrocampista.

 

Hasta el momento, James Rodríguez no se ha referido a la presencia de su madre en su paso por su último Mundial de fútbol, mientras continúa enfocado en su participación con la Selección Colombia.

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¿Dónde y a qué hora se llevará a cabo el partido entre la Selección Colombia vs Congo en el Mundial 2026?

El partido entre la Selección Colombia y y la República Democrática del Congo se llevará a cabo este martes 22 de junio en el Estadio Guadalajara, mejor conocido como Estadio Akron, ubicado en la ciudad de Guadalajara, en México. Este encuentro se llevará a cabo a las 9.00 p.m. hora Colombia.

Así mismo, los fanáticos del fútbol podrán disponer de este encuentro desde diferentes plataformas digitales, por medio de la app del Canal RCN.

hijo de james rodriguez enamoran bailando
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