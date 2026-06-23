James Rodríguez estuvo acompañado de llamativa mujer previo al partido contra RD Congo: video la delató

La hija de James Rodríguez llamó la atención de los seguidores de la Selección Colombia durante la previa del partido contra República Democrática del Congo que se llevará a cabo en pocas horas en el Mundial de fútbol 2026, luego de aparecer en sus redes sociales con encantador video.

Artículos relacionados Talento nacional ¿Qué pasará tras el triunfo de Abelardo de la Espriella?, esta fue la predicción que hizo Ayda Valencia

¿Cuál fue el video que compartió Salomé, hija de James Rodríguez, en la previa del partido de Colombia contra RD Congo?

Durante la tarde de este martes 22 de junio, Salomé Rodríguez, hija mayor del futbolista colombiano James Rodríguez, compartió un llamativo video por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que mostró su apoyo a la tricolor a pocas horas de que dispute su segundo encuentro en el Mundial de fútbol 2026.

Hijos de James Rodríguez enamoran bailando/AFP: Timothy A. Clary

En el audiovisual, la joven se mostró emocionada por ver nuevamente a su papá y al resto del equipo enfrentarse una vez más para avanzar en la Copa del Mundo durante este importante evento deportivo. Además, al ritmo de la música, bailó junto a su prima, hija de David Ospina, arquero de la Selección Colombia.

Artículos relacionados Talento nacional ¿Qué pasará tras el triunfo de Abelardo de la Espriella?, esta fue la predicción que hizo Ayda Valencia

“Hoy juega mi sele”,escribió la menor junto al audiovisual que ya acumula una gran cantidad de ‘me gusta’ y comentarios por parte de internautas. Pues el momento fue compartido por la joven antes del esperado encuentro de la Selección Colombia, generando reacciones entre quienes siguen de cerca a la familia del futbolista.

¿A qué hora es el partido de la Selección Colombia vs República Democrática del Congo?

Los aficionados del fútbol podrán ver el duelo deportivo entre la Selección Colombia y la República Democrática del Congo a través de plataformas digitales por medio de la app del Canal RCN, que transmitirá el compromiso en vivo.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Suspensión inesperada del partido entre Francia vs Irak en el Mundial 2026: todos los detalles

El encuentro está programado para este martes 22 de junio, a las 9:00 de la noche (hora de Colombia), y se disputará en el Estadio Akron, en Guadalajara, México.